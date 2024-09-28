استئناف الدراسة بولاية كسلا

أعلنت وزارة التربية والتعليم بولاية كسلا استئناف الدراسة في جميع المراحل التعليمية اعتبارًا من يوم غدٍ الأحد ٢٩ سبتمبر، وذلك بعد إغلاق استمر لأربعة أسابيع بسبب تفشي الكوليرا، ووفقًا لتقرير وزارة الصحة بالولاية، بلغ العدد التراكمي للإصابات بالكوليرا حتى يوم الجمعة 5728 حالة، منها 178 حالة وفاة في مختلف محليات الولاية.. الحدث

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