شيرين عن أزمة لبنان: قلبي حزين على أكتر بلد علمتني يعني إيه الفرحة

ساندت الفنانة شيرين عبد الوهاب عبر صفحتها الرسمية علي موقع الفيديوهات والصور الشهير “ إنستجرام ” دولة لبنان بعد الأحداث المؤسفة التى مرت بها .

وقالت شيرين عبد الوهاب : أنا قلبي حزين على أكتر بلد علمتني يعني إيه الفرحة وعلمتني الصمود لبنان مأذية عشان هي من أجمل بلاد الدنيا، ربنا معاكم ويساعدكم. .

كشف المستشار ياسر قنطوش محامى شيرين عبد الوهاب حقيقة دخولها المستشفى وهو ما تردد فى الساعات القليلة الماضية وأثار حالة من الجدل.

وقال ياسر قنطوش فى تصريح خاص لـ “صدى البلد” : كل ما يتردد عن دخول شيرين عبد الوهاب المستشفى لإجراء عملية أمر غير صحيح وعار تماما من الصحة، والفنانة بخير وبصحة جيدة.

من ناحية أخرى تستعد شيرين عبد الوهاب لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية فى الكويت بعد غياب ، وذلك يوم 28 نوفمير المقبل، ومن المقرر أن يشهد الحفل حضورا جماهيريا كبيرا.

وطرحت الفنانة شيرين عبد الوهاب خلال الأيام الماضية أحدث أغانيها بعنوان “عودتني الدنيا” عبر قناتها الرسمية على “تليجرام”.

وأغنية “عودتني الدنيا” من ألحان تامر عاشور، وكلمات أحمد المالكي، وتوزيع النابلسي.

طرحت شيرين عبد الوهاب 6 أغاني من ألبومها الجديد، خلال الفترة الماضية، وهي “قالك نسيني”، بتمنى أنساك، وعسل حياتي”، و”اللي يقابل حبيبي، و مازال على البال، وهنحتفل” ، حيث حققت نجاحا جماهيريا كبيرا.

صدى البلد