شاهد الفيديو الذي أثار ضجة على تطبيق “تيك توك”.. زواج فتاة سودانية مصرية من شاب “أسواني”

أثار مقطع فيديو قامت بنشره إحدى خبيرات التجميل ضجة واسعة على مواقع التواصل الاجتماعي, خصوصاً تطبيق “تيك توك”. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فإن المقطع الضجة وثق للحظة دخول عريس على عروسته في محل خبيرة التجميل. https://www.facebook.com/reel/2875176095981133 ووفقاً لتعليقات المتابعين فقد كشف عدد كبير من المعلقين عن هوية العروسين, حيث أكد الكثير منهم أن العروس تحمل الجنسيتين السودانية والمصرية والعريس أسواني مصري. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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