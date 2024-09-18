شاهد بالفيديو.. الفنان جمال فرفور يعود لإثارة الجدل بوصلة رقص جديدة مع راقصة إستعراضية شهيرة

عاد الفنان السوداني الشهير جمال فرفور, لإثارة الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي ببلاده وذلك بعد انتشار مقاطع من حفله الذي أقامه مؤخراً بإحدى دول الخليج. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد ظهر الفنان الملقب بالملك, وهو يغني في حفله الذي شهد حضوراً جماهيراً كبيراً. وخلال الحفل لفتت راقصة شهيرة بإحدى الفرق الشعبية تدعى “أريج ماجد” الأنظار بتقديمها وصلة رقص مثيرة مع الفنان جمال فرفور, وسط تعليقات متباينة من قبل المعلقين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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