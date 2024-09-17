تمشيط أحياء واسعة بالأبيض من قبل قوات العمل الخاص

نفذت قوات العمل الخاص بجهاز المخابرات العامة بولاية شمال كردفان، عملية تمشيط واسعة شمال وغرب مدينة الأبيض وفقا لاخبار السودان.

وبحسب وسائل اعلام محلية، داهمت قوات العمل الخاص عدد من المنازل بها بعض المتعاونين مع الدعم السريع يقومون بتخزين السلاح والدواء، وبعد التفتيش تم العثور على أدوية غير مرخصة والعديد من المضبوطات المسروقة والمنهوبة وتم استلام عربة توسان وعربة هايس وبعض المضبوطات الأخرى. اليوم التالي

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