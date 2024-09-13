إيمان العاصي تُروج لـ “برغم القانون” وتُعلن موعد عرضه

روجت الفنانة إيمان العاصي، لمسلسلها الجديد الذي تقوم ببطولته ويحمل اسم “برغم القانون”، والمنتظر عرضه خلال الفترة المقبلة، عبر بعض المنصات الرقمية.

ونشرت العاصي، عبر صفحتها الشخصية على موقع الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام، بعض البوسترات الدعائية للمسلسل، وظهرت صورتها عليه بالشخصية التي تقدمها خلال أحداث العمل، وعلقت قائلة: “برغم القانون، ميعادنا يوم ١٤ ديسمبر”.

أبطال مسلسل برغم القانون

مسلسل برغم القانون يشارك فى بطولته إلى جانب الفنانة إيمان العاصى كل من هانى عادل، محمد القس، وليد فواز، جورى بكر، فرح يوسف، رحاب الجمل، فرح يوسف، عايدة رياض، إيهاب فهمى، محمد محمود عبد العزيز، جيسيكا حسام الدين ياسر عزت، نبيل على ماهر، بتول الحداد، ريهام محيى الدين وعدد آخر من الفنانين وتأليف نجلاء الحدينى وإخراج شادي عبد السلام.

آخر أعمال إيمان العاصي

وكانت آخر مشاركات الفنانة إيمان العاصي الدرامية، بمسلسل “جعفر العمدة” بطولة الفنان محمد رمضان وبمشاركة مجموعة كبيرة من نجوم الوسط الفني، وتم عرضه خلال موسم رمضان 2023.

بوابة الأهرام