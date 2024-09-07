حجز سيدة وموظفيها بتهمة إطلاق كلب على مواطن

كلب - رمزية

أمرت نيابة مدينة نصر بحجز سيدة و3 موظفين أطلقوا كلب شرس على مواطن بمدينة نصر، وأمرت بتسليم الكلب الي الطب البيطري وطلبت التقرير الطبي للمصاب لمعرفة هل أصيب بعاهة مستديمة من عدمه وحجم الإصابة.

تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من أحد المواطنين، مقيم بدائرة قسم شرطة التجمع الأول “مصاب بعقر كلب بالساق وكدمات متفرقة بالجسم بتضرره من مالكة شركة للدعاية والإعلان كائنة بدائرة القسم و3 موظفين بذات الشركة لقيامهم بالتعدى عليه بالضرب وقيام أحدهم بإطلاق “كلب مرخص” عليه مما أسفر عن إصابته وذلك بسبب حدوث مشادة كلامية بينهم لإعتراضه على تأخر مالكة الشركة فى تسليمه منتجات قام بشرائها وسدد قيمتها المالية.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم الكلب، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

بوابة فيتو