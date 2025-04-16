شكرا لقرائتكم خبر عن المصري يختتم استعداداته لمواجهة غزل المحلة في كأس عاصمة مصر والان مع تفاصيل الخبر

يختتم اليوم الأربعاء، فريق الكرة الأول بقيادة التونسي أنيس بوجلبان، استعداداته لمواجهة غزل المحلة، والتي تجمعه الفريقين في السابعة مساء غداً الخميس على ستاد السويس الجديد، ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة كأس عاصمة مصر.

ويحتل النادي المصري المركز الرابع في ترتيب مجموعته ببطولة كأس عاصمة مصر برصيد 3 نقاط، حصدها الفريق البورسعيدي بعد خوض 3 مباريات، تعادل فيهم جميعاً، بينمات يتصدر البنك الأهلي المجموعة برصيد 8 نقاط، بينما يأتي فريق سيراميكا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط، وغزل المحلة في المركز الثالث برصيد 3 نقاط، ثم المصري بنفس الرصيد، ويتذيل زد المجموعة برصيد نقطة واحدة.

كما يحتل النادي المصري المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري، برصيد 34 نقطة، حصدها الفريق البورسعيدي خلال مسيرته بالمسابقة المحلية في موسمها الاستثنائي، ويقع المصري في مجموعة الفرق المتنافسة على بطولة الدوري والمراكز الأربعة الأولى في جدول الترتيب والتي جاءت كالتالي: بيراميدز ـ الأهلي ـ الزمالك ـ المصري ـ البنك الأهلي ـ فاركو ـ بتروجت ـ سيراميكا ـ وحرس الحدود في المركز التاسع على الترتيب.

وكان المصري ودع مؤخراً بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية من ربع النهائي، بعد الفوز في مباراة الذهاب على سيمبا التنزاني بنتيجة 2-0، والهزيمة في لقاء العودة بتنزانيا بنفس النتيجة، لترجح ركلات الجزاء كفة بطل تنزانيا الذي فاز بنتيجة 4-1.

كما ودع المصري مسابقة كأس مصر من دور الـ 16 أمام البنك الأهلي بعد الهزيمة بنتيجة 3-1، وفي كأس عاصمة مصر يحتل النادي المصري المركز الرابع برصيد 3 نقاط، خلف البنك الأهلي المتصدر برصيد 8 نقاط، وسيراميكا وغزل المحلة أصحاب المركزين الثاني والثالث برصيد 4 نقاط.