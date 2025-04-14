دوري أبطال أوروبا: "المعجزات ممكنة" حسب كوفاتش قبل استضافة برشلونة

الرياص - اسماء السيد - دورتموند : قال مدرب بوروسيا دورتموند الألماني، الكرواتي نيكو كوفاتش، الإثنين إن "المعجزات تحدث في كل وقت" في كرة القدم عشية استضافة برشلونة الإسباني الثلاثاء على ملعب "فيستفالن شتاديون" في دورتموند في إياب ربع نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا، مؤكدا أن فريقه قادر على أخذ الالهام من عودة ليفربول الانكليزي التاريخية أمام النادي الكاتالوني خلال موسم 2018 2019.

وفي ذلك الموسم، نجح ليفربول الذي أحرز اللقب لاحقا، بتسجيل أربعة أهداف على ملعبه أنفيلد في إياب الدور نصف النهائي، بعدما خسر بثلاثية نظيفة ذهابا في كاتالونيا.

وقال كوفاتش الذي مني فريقه بخسارة برباعية نظيفة ذهابا في برشلونة الأربعاء الماضي، إن النادي الكاتالوني أصبح فريقا أفضل الآن مما كان عليه قبل ستة اعوام، كاشفا في مؤتمر صحافي أن "المعجزات تحدث في كل وقت".

وأضاف "نتذكر مباراة (ليفربول) أتذكرها بالفعل. لكن ذلك حصل في وقتها، والآن نحن في موسم 2024 2025. نعرف الوضع جيدا لم نلعب جيدا في مباراة الذهاب".

وتابع "نريد أن نظهر وجها مختلفا غدا (الثلاثاء) ونريد الفوز. بأي فارق، لا أحد يستطيع القول الآن".

وأردف قائلا "المعزات تحدث طوال الوقت، لكن برشلونة لم يخسر أي مباراة في عام 2025، وهو ما يجعل التحدي أكثر صعوبة. لن تكون المهمة سهلة".

وتعود الخسارة الاخيرة للعملاق الكاتالوني الى 21 كانون الأول/ديسمبر عندما سقط على أرضه أمام أتلتيكو مدريد (1 2)، ومذاك الحين حقق فريق المدرب الالماني هانزي فليك 20 فوزا مقابل أربعة تعادلات في جميع المسابقات.

من جهته، قال لاعب وسط دورتموند فيليكس نميشا إن زملاءه "يؤمنون" بتحقيق العودة.

وأوضح "من خلال وجود جمهورنا خلفنا، كل شيء ممكن. يجب أن نؤمن بالامر ونحن نؤمن بالفعل".

وغاب عن تمارين النادي الالماني الاثنين قائده إيمري دجان بسبب "مشاكل عضلية"، وعلق كوفاتش قائلا "لا نعلم إذا كان قادرا على المشاركة إنه أمر محتمل ألا يشارك".

وأشاد كوفاتش، ثالث مدرب لدورتموند هذا الموسم بعد توليه المسؤولية في كانون الثاني/يناير، بالخط الهجومي لبرشلونة والذي يضم الاسباني الشاب لامين جمال والبرازيلي رافينيا، الا انه خص بالذكر المهاجم الدولي البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي.

وسبق لليفاندوفسكي أن فاز بلقب الدوري الالماني مرتين وخاض نهائي دوري الابطال عام 2013 مع دورتموند نفسه، قبل أن يقضي عقدا كاملا في صفوف بايرن ميونيخ حيث لعب تحت قيادة كوفاتش.

وفاز ليفاندوفسكي بلقب المسابقة القارية المرموقة في عام 2020 تحت قيادة خليفة كوفاتش آنذاك، هانزي فليك الذي أصبح الآن مدربا للبلاوغرانا.