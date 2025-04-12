شكرا لقرائتكم خبر عن تعادل سلبي بين الأهلي وبيراميدز فى الدوري المصري بعد مرور 15 دقيقة.. صور والان مع تفاصيل الخبر

سيطر التعادل السلبي على أول 15 دقيقة من مباراة الأهلي وبيراميدز ، والمُقامة حالياً على ملعب الدفاع الجوي، فى الجولة الثانية للمرحلة النهائية من بطولة الدوري المصري (دوري nile).



أحمد سامى



الشيبى والشحات



إمام عاشور خلال مباراة الأهلى وبيراميدز

بدأت المباراة بحماس واضح من الفريقين وإن كانت الغلبة للأهلي الذي ضغط بقوة محاولاً إحراز هدف مُبكر وأهدر إمام عاشور فرصة تسجيل هدف محقق في الدقيقة الخامسة وواصل الأهلي الضغط وعاد إمام ليُهدر فرصة أخرى للتسجيل في الدقيقة 11 وردت الكرة إلى حسني الشحات الذي سددها بعيداً عن الشباك ، وأشهر الحكم بطاقة صفراء لأشرف داري للخشونة مع فيستون ماييلي.

ويُدير مباراة الليلة الحكم الهولندي داني ماكلي حكم ساحة، ويعاونه الحكمان المساعدان هيسل ستيجسترا ويان دي فريز، والحكم الرابع مارتين فوس ،كما يضم طاقم الحكام الهولندي حكم الفيديو "VAR" روب ديبيرينيك ومساعده كلاي روبرتي.

ويضم تشكيل الأهلي كلاً من: محمد الشناوي ، رامي ربيعة ، أشرف داري ، محمد هاني ، يحيى عطية الله ، مروان عطية ، إمام عاشور ،أكرم توفيق ، أشرف بن شرقي ، حسين الشحات ووسام أبو علي ، وبذلك يعود حسين الشحات للمشاركة أساسياً بعد الغياب عن التشكيل الأساسي للفريق عدة مباريات.

ويجلس على دكة الأهلي: ياسر إبراهيم وجراديشار وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وأحمد رضا وطاهر محمد ومصطفى شوبير وكريم الدبيس ومحمد عبد الله.

إمام عاشور

حسين الشحات خلال اللقاء

حسين الشحات

تشكيل بيراميدز لمواجهة الأهلي

فيما يضم تشكيل بيراميدز كلاً من: أحمد الشناوي، محمد حمدي ،أحمد سامي ،محمود مرعي ، محمد الشيبي، مهند لاشين ،وليد الكرتي، أحمد عاطف قطة، مصطفى فتحي ، كريم حافظ وفيستون ماييلي.

ويتواجد على مقاعد بدلاء بيراميدز: شريف إكرامي - أسامة جلال - أحمد توفيق - عبد الرحمن مجدي - محمود دونجا - يوسف أوباما - صديق إيجولا - مروان حمدي - دودو الجباس.

ويتصدر بيراميدز ترتيب الدوري برصيد 43 نقطة بفارق 4 نقاط عن الأهلي بعد إلغاء عقوبة خصم الـ 3 نقاط عقب انسحاب الفريق الأحمر من لقاء الزمالك في الجولة الأولى من مرحلة التتويج بداعي عدم إسناد المباراة لطاقم تحكيم أجنبي.



فريق الأهلى



فى الجنية يا شيكا



مباراة الأهلى وبيراميدز فى الدورى



وسام أبو على ووليد الكرتى