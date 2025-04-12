الامارات | العين يستعرض أمام العروبة.. و"نقطة" تفصل البطائح عن البقاء في "المحترفين"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بات البطائح على بُعد نقطة واحدة من البقاء رسميا في دوري أدنوك للمحترفين بعدما أوقف سلسلة انتصارات خورفكان وفرض عليه التعادل 1-1، السبت، ضمن الجولة 21 من المسابقة.

وكان خورفكان هو البادئ بالتسجيل عن طريق مهاجمه المغربي طارق تيسوادلي بعد تسديدة أرضية زاحفة خدعت الحارس "18"، وتمكن نيتو من إدراك التعادل بعد تمريرة تلقاها وسط دفاعات خورفكان ووضعها في المرمى "47".

وشهدت المباراة جدلا تحكيميا كبيرا استدعت إلغاء هدفين بواقع هدف لكل فريق مع إلغاء ضربة جزاء لخورفكان ما أثار اعتراض المقاعد الفنية على قرارات الحكم أحمد عيسى درويش.

وبذلك رفع البطائح رصيده إلى 21 نقطة في المركز الـ 12، فيما بقي خورفكان سابعا برصيد 31 نقطة.

وفي مباراة ثانية، زاد العين من متاعب العروبة بعدما فاز عليه 3-صفر، بعد شوط أول انتهى سلبياً، ولكن رد العين جاء مثمراً في الشوط الثاني إذ وضعه لابا كودجو في المقدمة بضربة رأس مستفيداً من عرضية إيريك النموذجية "48".

وتابع بالاسيوس أفضلية العين فسجل الهدف الثاني بعد كرة مررها إليه إريك ليراوغ أحد مدافعي العروبة وسدد بيسراه في المرمى "53".

واختتم البديل سيكو بابا أهداف الزعيم بتسجيله الهدف الثالث بعد كرة مررها له لابا كودجو داخل الصندوق وأودعها على يسار الحارس "64".

وبذلك صعد العين للمركز الرابع بشكل مؤقت بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة، فيما بقي العروبة أخيراً بست نقاط.