شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه السجون الكيني اليوم فى ربع نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتبت ندى مجاهدالأربعاء، 09 أبريل 2025 02:30 ص
يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره السجون الكيني فى إطار ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا خلال الفترة من 1 وحتى 14 أبريل الجارى.
استطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل إلي ربع النهائي بالفوزعلي بطل نيجيريا بنتيجة 3-0 أمس الثلاثاء.
ونجح فريق الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول، حيث على نظيره البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.
واستطاع الأهلي تحقيق الفوز على سوكوسيم السنغالي في أولى مواجهاته بالبطولة بنتيجة 3-0 قبل الفوز على بطل الكونغو السبت الماضى.
وتضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.
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