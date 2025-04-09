شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يواجه السجون الكيني اليوم فى ربع نهائى أفريقيا لسيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

يواجه فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نظيره السجون الكيني فى إطار ربع نهائي بطولة أفريقيا للأندية المقامة فى نيجيريا خلال الفترة من 1 وحتى 14 أبريل الجارى.

استطاع فريق سيدات الكرة الطائرة بالنادي الأهلي التأهل إلي ربع النهائي بالفوزعلي بطل نيجيريا بنتيجة 3-0 أمس الثلاثاء.

ونجح فريق الأهلى فى تحقيق العلامة الكاملة بالدور الأول، حيث على نظيره البنك التجاري الكيني بنتيجة 3-2، في إطار ختام مواجهاته بالدور التمهيدى.

واستطاع الأهلي تحقيق الفوز على سوكوسيم السنغالي في أولى مواجهاته بالبطولة بنتيجة 3-0 قبل الفوز على بطل الكونغو السبت الماضى.

وتضم قائمة لاعبات الأهلى كلا من: دانا شوقي – مريم ثروت – مريم ثابت -آية حمدي الشامي – ندى حمدي – ريماز العفيفي - مي غزال – آية خالد – ميار خليفة -تاتيانا بوكان – سارة أمين – فرح الحناوي -ندى وليد – نهال جمال.