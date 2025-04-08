الامارات | ريال مدريد ضيف ثقيل على أرسنال في استاد الإمارات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يلتقي أرسنال الإنجليزي مع ضيفه ريال مدريد الإسباني «حامل اللقب»، في الساعة 11 من مساء اليوم بتوقيت الإمارات، في ذهاب الدور ربع النهائي لدوري أبطال أوروبا لكرة القدم، مع حلم تكرار سيناريو مواجهتهما الوحيدة في المسابقة القارية الأم حين بلغ المباراة النهائية للمرة الأولى والأخيرة في تاريخه.

وحقق أرسنال نتيجة عملاقة في الدور السابق من نسخة هذا الموسم حين تخطى أيندهوفن الهولندي بنتيجة إجمالية 9-3 بعد فوزه ذهاباً 7-1 خارج الديار، في نتيجة تاريخية جعلته أول فريق يسجل سبعة أهداف في مباراة خارج الديار ضمن الأدوار الإقصائية للمسابقة.

لكن مهمة فريق المدرب الإسباني مايكل أرتيتا مختلفة الآن ضد فريق جعل من دوري الأبطال تخصصاً مهماً، وبالتالي يواجه «المدفعجية» مهمة أكثر من شاقة لمحاولة تكرار سيناريو عام 2006 حين باتوا أول فريق إنجليزي يفوز على أرض «سانتياغو برنابيو».

من جهته، يحل فريق المدرب الإيطالي، كارلو أنشيلوتي، على «استاد الإمارات» بمعنويات مهزوزة بعد خسارته في الدوري المحلي على أرضه أمام فالنسيا 1-2، ما جعله متخلفاً عن غريمه برشلونة بفارق أربع نقاط في صراعهما على اللقب الذي أحرزه النادي الملكي الموسم الماضي.

وفي مباراة ثانية سيكون ملعب «أليانتس أرينا» على موعد مع مواجهة من العيار الثقيل بين بايرن ميونيخ الألماني، وإنتر الذي يحمل على كتفيه ثقل تمثيل إيطاليا وحيداً في الأدوار الإقصائية بعد خروج يوفنتوس وميلان وأتالانتا وبولونيا من المجموعة الموحدة وملحق ثمن النهائي. ويعود العملاقان بالذاكرة إلى عام 2010 عندما تواجها في النهائي في مدريد حين توّج إنتر بطلاً بفضل هدفي الأرجنتيني دييغو ميليتو، ليبقى منذ حينها آخر بطل لإيطاليا في المسابقة القارية.

. ريال مدريد يلعب بمعنويات مهزوزة بعد خسارته في الدوري المحلي على أرضه أمام فالنسيا 1 - 2.