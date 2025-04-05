محمد بن راشد: حلمنا أًصبح حقيقة بعد عمل 30 عاماً (فيديو للسباق والاحتفالية)

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من دبي: تعلقت أنظار العالم بمدينة دبي كما يحدث في كل عام منذ 1996 وحتى اليوم، لمتابعة كأس دبي العالمي للخيول، بأشواطه المثيرة، وجوائزة المالية الأكبر عالمياً، والأهم لأنه يعد أحد مقاييس مكانة دبي العالمية.

فقد توج الجواد "هت شو"، بطلاً للشوط التاسع "كأس دبي العالمي 2025" لمسافة 2000 متر "الفئة الأولى" على المسار الرملي ، برعاية " طيران الإمارات".

- الشوط: التاسع

الجوائز: 12 مليون دولار

البطل: هت شو

المالك: وذنان للسباقات

الفارس: فلورانت جيرو

المدرب: براد كوكس.

ماذا قال محمد بن راشد عن الحدث العالمي؟

من جانبه رحب الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بضيوف النسخة 29 من كأس دبي العالمي، التي أقيمت السبت بمشاركة نخبة خيول العالم. وقال في الكلمة الرسمية بكتاب البطولة بمناسبة انطلاق الحدث العالمي:

"يسعدنا أن نرحّب بمحبي سباقات ورياضات الخيل من مختلف أنحاء العالم في النسخة التاسعة والعشرين من كأس دبي العالمي؛ هذا الحدث العريق الذي يواصل ترسيخ مكانته كإحدى أبرز الفعاليات الرياضية العالمية، جامعاً على مضمار «ميدان» نخبة الخيول والفرسان والمدربين في منافسات تجسّد أرقى مفاهيم التميز والتحدي».

وأضاف حاكم دبي: «منذ تأسيسه عام 1996، انطلق كأس دبي العالمي برؤية طموحة هدفها جعل دبي مركزاً عالمياً لصناعة وسباقات الخيل. وبعد نحو ثلاثة عقود، بات الحلم واقعاً ملموساً، مع تحقيق الخيول التي يتم تدريبها هنا تفوقاً واضحاً في أهم الميادين العالمية، محققة أكبر النتائج والإنجازات».

وتابع نائب رئيس دولة الإمارات: «كذلك، نرحّب مجدداً بأبطال شاركوا ضمن نسخة العام الماضي، لمواصلة التحدي في هذا المحفل الكبير.. ونستذكر تلك اللحظة المميزة التي شهدتها نسخة العام 2024 من الكأس بتتويج لوريل ريفر، الحصان الأعلى تصنيفاً في العالم، فمنذ انطلاقه، لم يكن كأس دبي العالمي مجرد ميدان للمنافسة، بل كان وسيظل منصة عالمية تعزّز التعاون والتقارب، فهناك خيول من 20 دولة تشارك في نسخة هذا العام، تأكيداً على عالمية هذه الرياضة، والدور الريادي الذي تقوم به دبي في دعمها وتطويرها».

واختتم الشيخ محمد بن راشد: «نشكر كل من أسهم في إنجاح هذا الحدث الرائد، من المدربين والفرسان، وكذلك الجمهور، الحاضر في المضمار والمتابع من مختلف أنحاء العالم، والشكر موصول لشركاء الحدث والرعاة، وفرق العمل لجهودهم الكبيرة لضمان تقديم تجربة استثنائية تؤكد مكانة كأس دبي العالمي عنواناً لمعاني الفروسية، والإبداع، والريادة».

تهنئة لتميم بن حمد

وقال الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، عقب نهاية الحدث العالمي الكبير، "السبت، «ليلة استثنائية من كأس دبي العالمي للخيول.. بمشاركة أفضل 100 خيل في العالم.. ومجموعة من أفضل الفرسان وملاك الخيول من قارات العالم الخمس وحضور 65 ألف متفرج».

وأضاف في تغريدة على منصة إكس «أبارك لقطر ولأخي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الفوز بشوط السباق الرئيسي في كأس دبي العالمي للخيول عبر الجواد «هت شو».. ونبارك لأصحاب الخيول والفرسان أجمل ليلة من سباقات الخيل العالمي»؟

وتابع حاكم دبي :«ونبارك لدولة الإمارات هذا الحدث الاستثنائي الذي تم نقله بشكل مباشر لأكثر من 170 دولة حول العالم... ونلقاكم العام القادم على خير وبخير بإذن الله».