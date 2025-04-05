بطولة ألمانيا: ليفركوزن يعيد فارق الـ6 نقاط مع بايرن بفوز قاتل

الرياص - اسماء السيد - برلين : أعاد باير ليفركوزن حامل اللقب فارق الست نقاط مع بايرن ميونيخ المتصدر بفوز قاتل على هايدنهايم 1 0 السبت، وذلك ضمن منافسات المرحلة الثامنة والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم.

وانتظر ليفركوزن الذي جردّه أرمينيا بيليفيلد من الدرجة الثالثة من لقبه في الكأس بفوزه عليه 2 1 الثلاثاء في مفاجأة مدوية، حتى الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الثاني لانتزاع النقاط الثلاث بفضل البديل الأرجنتيني إيميليانو بوينديا.

ورفع ليفركوزن الذي يشرف على تدريبه الإسباني شابي ألونسو رصيده في المركز الثاني إلى 62 نقطة متأخرا بفارق 6 نقاط عن باير ميونيخ الفائز على أوغسبورغ 3 1 الجمعة في افتتاح المرحلة.

وسقط ماينتس في فخ التعادل أمام ضيفه هولشتاين كيل متذيل الترتيب 1 1.

تقدم الفريق الزائر بهدف السويدي ألكسندر بيرهاردشون (34) وعادل ماينتس عبر البديل نيلسون فيبر (75).

وفشل ماينتس في الفوز للمباراة الثالثة تواليا بعد تعادله أمام فرايبورغ 2 2 وخسارته أمام بوروسيا دورتموند 1 3 في المرحلتين الماضيتين، رافعا رصيده إلى 46 نقطة في المركز الرابع المؤهل إلى مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل، متقدما بفارق نقطة عن لايبزيغ الخامس الفائز على ضيفه هوفنهايم 3 1.

وعوّض لايبزيغ خروجه من مسابقة الكأس بخسارته أمام شتوتغارت 1 3 الأربعاء في الدور نصف النهائي في أول مباراة لمدربه الجديد المؤقت المجري لوف جولت خليفة ماركو روزه المقال من منصبه الاحد الماضي، عقب الخسارة أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 0 1 في الدوري.

وحقق بوروسيا دورتموند فوزه الثاني تواليا وجاء على حساب مضيفه فرايبورغ 4 1.

سجل أهداف دورتموند كل من كريم أديمي (34)، الانكليزي كارني تشوكويميكا (51) والبديلان الغيني سيرهو غيراسي (68) وجيمي غيتينز (78)، وماكسيميليان إيغيستين هدف أصحاب الأرض (88).

ورفع دورتموند رصيده إلى 41 نقطة في المركز الثامن متأخرا بفارق نقطة عن فرايبورغ السابع الذي ابتعد عن المراكز المؤهلة إلى المسابقات الاوروبية بخسارته الثانية تواليا بعد سقوطه على أرضه أمام أونيون برلين 1 2 في المرحلة الماضية، وفشل في حصد النقاط الثلاث للمباراة الخامسة تواليا حيث تعادل في ثلاث وخسر في اثنتين.

وعاد شتوتغارت الذي بلغ نهائي مسابقة الكأس إلى سكة الانتصارات بفوزه على مضيفه بوخوم وصيف القاع 4 0.

وفرض البوسني إرميدين ديميروفيتش نفس نجما للقاء بتسجيله ثلاثية "هاتريك" في الدقائق 11 و48 و85، بعدما كان جيف شابو افتتح التسجيل (8).

ولم يذق شتوتغارت ثالث الموسم الماضي طعم الفوز في 6 مباريات تواليا وتحديدا منذ فوزه على بوروسيا دورتموند 2 1 في المرحلة الـ21، مني خلالها بأربع هزائم مقابل تعادلين.

ورفع شتوتغارت رصيد إلى 40 نقطة في المركز التاسع موقتا، فيما تجمد رصيد بوخوم صاحب المركز السابع عشر قبل الاخير عند 20 نقطة.

ويلعب لاحقا فيردر بريمن مع أينتراخت فرانكفورت.