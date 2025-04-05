شكرا لقرائتكم خبر عن المنصورة يهزم بترول أسيوط بهدف والقناة يفوز على لافيينا بهدفين بالمحترفين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسفرت مباريات اليوم الثالث للجولة الثامنة والعشرين من دورى المحترفين عن مواصلة المنصورة انتصاراته بالفوز على بترول أسيوط أسيوط بهدف دون مقابل، رافعا رصيده إلى 30 نقطة ويتقدم للمركز الثالث عشر فى جدول الترتيب ويبتعد عن منطقة المؤخرة للمرة الأولى له منذ انطلاق المسابقة، بينما تجمد رصيد الضيوف عند 35 نقطة في المركز الحادى عشر.

في الوقت نفسه، حقق القناة فوزا غاليا خارج ملعبه على لافيينا بهدفين نظيفين ليرفع رصيده إلى 40 نقطة ويرتقى للمركز الثامن، بينما تجمد رصيد أصحاب الأرض عند 25 نقطة ويهبط للمركز السابع عشر، كما تعادل أسوان مع بلدية المحلة سلبيا.