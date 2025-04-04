موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكى فى دوري الأبطال والقناة الناقلة

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يكثف الجهاز الفنى لنادى بيراميدز ، بقيادة كرونسلاف يورتشيتش، اليوم الجمعة، استعداداته لمباراة الجيش الملكى المغربى فى إياب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا.

ويلتقي الفائز من مواجهة بيراميدز والجيش الملكي أمام المتأهل من مولودية الجزائر ومنافسه أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي فى نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا، علماً بأن مباراة الذهاب انتهت بفوز بطل جنوب أفريقيا بهدف دون رد.

تمكن فريق بيراميدز من الفوز بنتيجة كبيرة على الجيش الملكي المغربي بنتيجة 4-1، في اللقاء الذي جمع بينهما مساء الثلاثاء الماضى باستاد الدفاع الجوى ضمن لقاءات دوري أبطال إفريقيا.

وكان فريق بيراميدز قد احتل وصافة المجموعة الرابعة برصيد (13 نقطة)، متساويًا مع الترجي الرياضي التونسي، إلا أن الأخير تفوق في المواجهات المباشرة.في المقابل، أنهى فريق الجيش الملكي مجموعته في صدارة الترتيب برصيد (10 نقاط)، متفوقًا على ماميلودي صنداونز الجنوب أفريقي بفارق نقطة.

موعد مباراة بيراميدز أمام الجيش الملكى فى دوري أبطال أفريقيا

يواجه بيراميدز نظيره الجيش الملكى المغربى فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل على الملعب الشرفي بمدينة مكناس المغربية فى إياب ربع نهائى دوري أبطال أفريقيا.



وأعلن الجيش الملكى المغربي إقامة مباراة الإياب مع بيراميدز على الملعب الشرفي بمدينة مكناس، بعد الحصول على موافقة الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف".

