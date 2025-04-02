شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب مصر للجمباز الإيقاعي يستعد لبطولة كأس العالم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستعد منتخب مصر للجمباز الايقاعي ، للمشاركة في بطولة كأس العالم للجمباز الايقاعي المقرر إقامتها في نهاية شهر ابريل الجاري .

ويضم منتخب الجمباز الايقاعي اللاعبات: أمينة صبيح، فريدة حسين، لمار بحيري، جوهرة الديب، عبير رمضان.

وتعد أبرز نتائج منتخب الجمباز الايقاعي هو التأهل إلى أولمبياد باريس 2024، وهو إنجاز تاريخي للجمباز المصري، بالإضافة إلي الفوز بعدة ميداليات دولية في بطولات مختلفة مثل بطولة كأس العالم وبطولات الفراعنة الدولية، وتحقيق نتائج متميزة في بطولات إفريقيا والتربع على عرش القارة في الجمباز الإيقاعي.

وكان منتخب مصر للجمباز الفنى المشاركة فى بطولة البحر المتوسط للناشئين والناشئات التى تستضيفها تونس خلال الفترة من 16 إلى 19 ديسمبر الملضي بمشاركة 17 دولة قد حقق 6 ميداليات متنوعة.