ماذا قدم المصرى فى الكونفدرالية الأفريقية قبل مواجهة سيمبا التنزانى؟

يخوض النادى المصرى، بقيادة التونسى أنيس بوجلبان، تحدياً جديداً عندما يستضيف سيمبا التنزانى فى ذهاب الدور ربع النهائى ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في السادسة مساء اليوم الأربعاء، في المباراة التي تجمع الفريقين على استاد السويس الجديد، حيث يبحث الفريق البورسعيدي عن استغلال عاملي، الأرض والجمهور، في تحقيق الفوز بنتيجة مريحة قبل مباراة العودة يوم الأربعاء المقبل الموافق 9 أبريل الجاري.

مشوار المصرى فى الكونفدرالية دور الـ32

ـ الهزيمة أمام الهلال الليبي 3-2

ـ الفوز على الهلال الليبي 3-2

التأهل لدور المجموعات بعد الفوز بركلات الترجيح بنتيجة 5-3

دور المجموعات

ـ الفوز على إنيمبا النيجيري 2-0

ـ التعادل مع بلاك بولز الموزمبيقي 1-1

ـ الهزيمة أمام الزمالك 1-0

ـ التعادل مع الزمالك 0-0

ـ التعادل مع أنيمبا النيجيري 1-1

ـ الفوز على بلاك بولز الموزمبيقي 3-1

المصري تأهل إلى ربع نهائي الكونفدرالية في وصافة مجموعته برصيد 9 نقاط، خلف الزمالك المتصدر برصيد 14 نقطة.

يقود الطاقم حكم الساحة المالي "بوبو تراوري"، ومعه مواطنه "موديبو ساماكي" كمساعد حكم أول، والبوركينابي "سيدو تياما" كمساعد حكم ثاني، فيما يقوم البوركينابي "جان أوتارا" بمهام الحكم الرابع، بينما تم إسناد مهام حكم تقنية الفيديو إلى "ماريا ريفيت" من موريشيوس بمعاونة من زميلتها الكاميرونية "كارين فومو".