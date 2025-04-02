شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أهداف الأهلى والهلال فى ذهاب ربع نهائى دورى الأبطال.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

انتزع النادى الأهلى فوزاً صعباً على حساب ضيفه، الهلال السودانى، خلال المباراة التى جمعت الفريقيت مساء أمس الثلاثاء، بمنافسات ذهاب الدور ربع النهائى ببطولة دورى أبطال أفريقيا للموسم الحالى 2024-25.

وأحرز محمد هانى هدف فوز الأهلي في الدقيقة 11 من عمر المباراة بعد استغلال الكرة التي ارتدت من يد الحارس وسددها بيسراه في أقصى الزاوية اليمنى لمرمى الهلال، وبعد الهدف بدأ الهلال في السيطرة على مجريات اللعب ومحاولة اختراق دفاع الأهلي ولكن بدون خطورة.

ويستعد الأهلي لخوض مباراة الإياب أمام الهلال السوداني في ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا يوم الثلاثاء المقبل بموريتانيا، وهي المباراة التي ستحسم الفريق المتأهل إلى نصف نهائي البطولة الأفريقية.

ولعب الأهلي والهلال من قبل 12 مباراة خلال ست مواجهات في تاريخ لقاءاتهما ببطولات الأندية الإفريقية، كلها في بطولة دوري أبطال إفريقيا، فاز الأهلي في 5 مباريات وفاز الهلال في 3 مباريات وتعادل الفريقان في 4 مباريات، أحرز لاعبو الأهلي 11 هدفاً وتلقت شباكه 7 أهداف.

يقام لقاء العودة الثلاثاء القادم 8 أبريل 2025، يذكر أن الفائز من الفريقين يلتقي في دور نصف النهائي مع الفائز من صن داونز ضد الترجى.