شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلي فى مواجهة قوية أمام الهلال السودانى بدوري أبطال أفريقيا الليلة والان مع تفاصيل الخبر

يستدرج فريق الأهلى، بقيادة السويسري مارسيل كولر ، نظيره الهلال السودانى في التاسعة مساء اليوم الثلاثاء باستاد القاهرة الدولى، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أفريقيا، في مباراة يتطلع فيها المارد الأحمر لتحقيق الفوز لتعزيز فرص بلوغه نصف النهائي للبطولة التي يحمل لقبها، وهي المباراة التى سيحضرها 30 ألف مُشجع حصل بهم الأهلي على موافقة رسمية من الجهات الأمنية.

وكان فريق الأهلي قد صعد إلى دور ربع النهائي محتلاً المركز الثاني في المجموعة الثالثة برصيد 10 نقاط، في المقابل تأهل فريق الهلال متصدرًا المجموعة الأولى برصيد 10 نقاط.

ويتولى الحكم التشادي محمد الحاج إدارة مباراة الاهلى والهلال الليلة تحكيمياً ويعاونه الكاميروني ألفيس نجوجو مساعد أول، والمساعد الثاني إلى سونو فاتسون، بينما الموريتاني عبدالعزيز بوه حكمًا رابعًا.

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعدما تخطى جورماهيا الكيني في دور الـ32 بالفوز بمجموع المباراتين بستة أهداف دون رد ثم حقق الفوز على إستاد أبيدجان الايفواري برباعية مقابل هدفين على ستاد القاهرة بالجولة الأولى لدور المجموعات ثم تعادل سلبياً مع أورلاندو بيراتس فى جنوب أفريقيا بالجولة الثانية ثم حقق فوزاً عريضاً على شباب بلوزداد بسداسية مقابل هدف في الجولة الثالثة بالقاهرة ثم خسر من شباب بلوزداد بهدف دون رد ثم فاز على ستاد أبيدجان الايفواري بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم خسر من أورلاندو بيراتس بهدفين مقابل هدف بالجولة الأخيرة.

فيما بدأ الهلال السودانى مشواره بالبطولة بتخطى عقبة أهلى بنى غازى الليبى بالفوز ذهاباً بهدف دون رد ثم التعادل بهدف لكل فريق في مباراة الإياب ثم تخطى بطل السودان عقبة فريق سان بيدرو الاثيوبى بالتعادل ذهاباً 2-2 ثم الفوز إياباً بهدف لكل فريق وفى دور المجموعات حقق الهلال الفوز على يانج أفريكانز التنزانى بهدفين دون رد ثم فاز على مازيمبى الكونغولى بهدفين مقابل هدف ثم فاز على مولودية الجزائر بهدف دون رد ثم تعادل مع مولودية الجزائر بهدف لكل فريق ثم خسر من يانج أفريكانز بهدف دون رد ثم خسر من مازيمبى برباعية دون رد بالجولة الأخيرة.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

وطالب كولر لاعبيه بتحقيق الفوز الليلة لتعزيز فرص بلوغهم الدور نصف نهائي للبطولة بشكل رسمي حيث تقام مباراة الإياب بين الاهلى والهلال على ملعب الشيخة ولد بوضياف بموريتانيا فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

ووصل الأهلي إلى نهائي دوري أبطال إفريقيا في آخر 5 مواسم متتالية، حيث فاز في 2020 على الزمالك و 2021 على كايزر تشيفس الجنوب إفريقي، ثم خسر 2022 أمام الوداد المغربي، قبل أن يفوز بنسخة 2023 أمام الوداد أيضا.

ويغيب عن الاهلى في لقاء الليلة كريم فؤاد ورضا سليم للإصابة وبإسثناء هذا الثنائى تبدو صفوف المارد الأحمر مكتملة لأول مرة منذ فترة طويلة ، ويتسلح كولر بأوراقه الرابحة أمام بطل السودان والمتمثلة في أشرف بن شرقى وإمام عاشور ووسام أبو على وجراديشار وحسين الشحات.

على الجانب الأخر، رصد مسئولو نادي الهلال السوداني مكافأت مالية كبرى للاعبي الموج الأزرق من أجل تحفيزهم للفوز على الأهلي في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الليلة.

وأبلغ مسئولو الهلال السوداني المدير الفني فلوران إيبينجي توفير كافة الاحتياجات أمامه لتحقيق الحلم الكبير بالفوز وتخطي عقبة الأهلي وبلوغ الهلال السوداني المربع الذهبي لدوري أبطال إفريقيا .

ومن جانبه حرس فلوران إيبينجي مع طاقمه الفني في الهلال السوداني على أخر 10 مباريات خاضها الأهلي في مشواره المحلي ببطولة الدوري المصري للوقوف على كل صغيرة وكبيرة في تشكيلة المدرب السويسري مارسيل كولر .

وطالب فلوران إيبينجي لاعبيه بتحقيق نتيجة إيجايبة الليلة أمام حامل اللقب لتسهيل مهمة بطل السودان في مباراة الإياب الأسبوع المقبل في موريتانيا.