شكرا لقرائتكم خبر عن 3 مواجهات حاسمة تنتظر الأهلي فى أجندة مباريات شهر أبريل 2025 والان مع تفاصيل الخبر

يترقب عشاق الفانلة الحمراء خوض فريق الأهلى مباريات قوية وحاسمة خلال شهر أبريل المقبل فى ثلاث مسابقات مختلفة، هي دوري أبطال أفريقيا، الدوري المصري، وكأس الرابطة المصرية.

الأهلي يواجه الهلال السوداني فى التاسعة مساء الثلاثاء المقبل 1 أبريل باستاد القاهرة الدولي في ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا، فيما تقام مباراة الإياب على ملعب الشيخة ولد بوضياف فى التاسعة مساء الثلاثاء 8 أبريل.

الفائز من مواجهتى الأهلي والهلال السوداني سيكون على موعد مع الفائز من لقاء ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي والترجي التونسي في نصف النهائي.

بعد خوض مباراتي الهلال، سيتحول تركيز الأهلي نحو الدوري المصري، حيث يخوض مواجهة صعبة أمام بيراميدز في 12 أبريل على ملعب الدفاع الجوي، هذه المباراة تأتي ضمن الجولة الثانية من مجموعة التتويج في الدوري المصري، والتي ستكون بمثابة اختبار قوي للفريق الأحمر.

كما سيخوض الأهلى مباراة تحصيل حاصل ضد فاركو ضمن الجولة الثالثة من مجموعات كأس عاصمة مصر، بعدما تأكد خروج المارد الأحمر من البطولة بسبب الخسارة من إنبي والطلائع.

وتمنح مباراة فاركو المزيد من الفرص لأعضاء الجهاز الفني لاكتشاف المزيد من المواهب الشابة وإراحة اللاعبين الأساسيين الذين لم يخوضوا أول جولتين.

أجندة مباريات الأهلى فى أبريل

. الأهلي vs الهلال السوداني - التاريخ: 1 أبريل 2025

‎ • التوقيت: 9 مساءً

‎ • البطولة: دوري أبطال أفريقيا – ذهاب ربع النهائي

‎ • الملعب: استاد القاهرة الدولي

الهلال السوداني vs الأهلي - التاريخ: 8 أبريل 2025

‎ • التوقيت:9 مساءً

‎ • البطولة: دوري أبطال أفريقيا – إياب ربع النهائي

‎ • الملعب: الشيخة ولد بوضياف فى موريتانيا

. بيراميدز vs الأهلي

‎ • التاريخ: 12 أبريل 2025

‎ • التوقيت: 7 مساءً

‎ • البطولة: الدوري المصري – الجولة الثانية من مجموعة التتويج

‎ • الملعب: استاد الدفاع الجوي

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الأهلي vs فاركو

‎ •التاريخ: 15 أبريل 2025

‎ • البطولة: كأس الرابطة المصرية – الجولة الثالثة

‎ • الملعب: استاد القاهرة.