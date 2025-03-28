الامارات | «سلة النصر» تتعاقد مع الجورجي دودا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد المدير الفني لفريق كرة السلة في نادي النصر، حسام الوكيل، تعاقد إدارة الألعاب الجماعية في النادي مع اللاعب الدولي الجورجي دودا ساندزي (33 عاماً)، لتدعيم صفوف الفريق الأول في الأدوار النهائية من بطولة الدوري العام.

وقال الوكيل لـ«الإمارات اليوم»، إن: «الدولي دودا، البالغ من الطول 196 سنتيمتراً، يحل في الفريق بمركز لاعب الارتكاز، خلفاً للمحترف الأميركي ويلي بيلي».

وأوضح: «يملك دودا القادم من الدوري اليوناني خبرات دولية مع منتخب بلاده، خصوصاً على صعيد البطولات الأوروبية، ونتطلع للاستفادة من خبراته في تدعيم حظوظ النصر بالمنافسة على لقب بطولة الدوري التي تدخل الشهر المقبل أدوارها النهائية».

وأضاف: «ينضم دودا الذي احترف في العديد من الدوريات الأوروبية، إلى الثنائي الأميركي مارفيل هاريس، والجزائري محمد حراث، ونتطلع في الفترة المقبلة، إلى إيجاد التجانس المطلوب، إضافة إلى عودة اكتمال صفوف الفريق، بعد أن سجلت المراحل الأخيرة من (كأس الاتحاد) غيابات مؤثرة أبرزها الدولي مامادو انداي».

يُذكر أن فريق النصر تأهل في ديسمبر الماضي للدور نصف النهائي لبطولة الدوري العام، برفقة ناديي شباب الأهلي والشارقة، بحلولها في المراكز الثلاثة الأولى، قبل أن ينضم البطائح إلى المربع الذهبي بعد أن خاض دوراً تكميلياً مع أندية الوصل والوحدة والظفرة، لتحديد هوية الفريق الرابع المتأهل.