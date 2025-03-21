تصفيات مونديال 2026: كلويفرت يتعهد بالرد أمام البحرين بعد بداية كارثية

الرياص - اسماء السيد - سيدني : تعهد الهولندي باتريك كلويفرت مدرب إندونسيا الجديد، بأنه فريقه سيُظهر رد فعل في المباراة الحاسمة أمام ضيفه البحرين الثلاثاء ضمن التصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2026 لكرة القدم.

واستهل كلويفرت نجم برشلونة الإسباني السابق، مشواره مع إندونسيا بشكل كارثي بخسارة فادحة أمام أستراليا 1 5 الخميس ضمن منافسات المجموعة الثالثة.

وحسمت اليابان تأهلها من المجموعة بتصدرها بعدما فازت على البحرين بهدفين نظيفين ورفعت رصيدها إلى 19 نقطة، فيما تحتل أستراليا المركز الثاني بعشر نقاط، بفارق نقطة عن السعودية وأربع عن إندونيسيا والبحرين والصين.

ويتأهل إلى النهائيات مباشرة بطل ووصيف كل من المجموعات الثلاث، على أن يخوض الثالث والرابع في كل منها الدور الرابع المؤهل لمنتخبين آخرين. وسيكون هنالك فرصة لمقعد آسيوي إضافي من خلال دور خامس في ملحق عالمي.

وأكد كلويفرت الذي تولى تدريب إندونيسيا في كانون الثاني/يناير أن فريقه يجب أن يستعيد توازنه بسرعة قبل مواجهة الثلاثاء في جاكرتا.

قال "الشيء الإيجابي هو أننا واصلنا القتال، وروح الفريق ستظل دائما موجودة"، مضيفا "أنتم لا ترون الروح... ما لدينا في الفريق. سنرد بالتأكيد ضد البحرين".