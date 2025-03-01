الامارات | "إمبريال إمبيرو" بطل سباق "آل مكتوم كلاسيك" في أمسية "سوبر ساترداي"

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توج الجواد "امبريال إمبيرو" المملوك لـ "ديفا للسباقات"، وإشراف المدرب بوبات سيمار، بطلاً لبطولة "آل مكتوم كلاسيك" المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية "جروب2" لمسافة 2000 متر رملي، وجرت اليوم، في الشوط السادس، ضمن أمسية "سوبر ساترداي" الكبرى، أبرز فعاليات "كرنفال سباقات دبي"، ونظمها نادي دبي لسباق الخيل، ورعت أشواطها التسع "طيران الإمارات" بإجمالي جوائز بلغت 10 ملايين و300 ألف درهم.

وتعد سباقات "سوبر ساترداي" التي أقيمت على مضمار "ميدان" العالمي، بمثابة البروفة الأخيرة للأمسية الأغلى "كأس دبي العالمي" المقرر لها في الخامس من أبريل المقبل.

ونجح الفارس تاغ أوشيه، في قيادة الجواد "إمبريال إمبيرو"، لتحقيق الفوز في "تحدي آل مكتوم كلاسيك"، بقطعه خط النهاية بالمركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقتين وثلاث ثواني و76 جزء من الثانية، بفارق كبير بلغ 8.75 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد "أرتوريوس" بشعار "مزرعة جودمونت" وإشراف المدرب بوبات سيمار وقيادة الفارس باتريك كوسغراف.

واستهلت الأمسية بالجولة الثالثة والأخيرة من بطولة "أل مكتوم لتحدي الخيول العربية"، التي أقيمت على مسافة 2000 متر رملي، وخصصت لخيول الفئة الأولى "جروب1"، وتمكن خلالها الجواد "مبيد" المملوك لإسطبلات الريف، بإشراف جابر بيطار، وقيادة الفارس راي داوسون، تحقيق الفوز وقطعه مسار السباق بزمن بلغ دقيقتين و14 ثانية و12 جزء من الثانية، بفارق 3.54 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد "طارق" لياس للسباقات، بإشراف ماجد الجهوري وقيادة مايكل بارزالونا.

وفي سباق جميرا 1000 جينيز "ليستد" لمهرات الثلاث سنوات، الذي شهده الشوط الثاني لمسافة 1600 متر "عشبي"، فازت المهرة "ماونتن بريز" بشعار فريق "غودولفين" العالمي، باللقب، بإشراف المدرب شارلي أبلبي وقيادة وليام بيوك، وحققت البطلة فوزها في زمن قدره دقيقة و38 ثانية وستة أجزاء من الثانية، متفوقةً بفارق 3.79 طول عن المهرة "أوكتانس" لـ "هورسيز آند باريرز"، وإشراف أريزكوريتا، والتي قادها الفارس فاكلاف جاناسك، للحلول بالمركز الثاني.

وتمكن ممثل فرنسا "فورت باين" لـ "آلعين جاتير" بإشراف المدرب نيكولاس كولوري، من الفوز ببطولة "برج نهار" الفئة الثالثة "جروب3" لمسافة 1600 متر "رملي" والمؤهلة إلى بطولة "غودولفين مايل" في أمسية كأس دبي العالمي، بعدما قاده الفارس ديلان مكموناجلي لقطع مسار الشوط بزمن بلغ دقيقة و36 ثانية و89 جزء من الثانية، بفارق 1.1 طول عن صاحب المركز الثاني الجواد "أواسيس بوي" للشيخ محمد بن خليفة آل مكتوم، بإشراف المدرب دووج واتسون وقيادة الفارس أوسكار شافيز.

وشهد الشوط الرابع سباق ند الشبا تيرف سبرينت "فئة 3" الممتد لمسافة 1000 متر "عشبي" فوز ممثل بريطانيا الحصان "ويست إيكر" لمايكل بلينكو، بإشراف جورج سكوت وقيادة كالوم شيفرت، حيث نال بطاقة التأهل إلى بطولة "القوز سبرنت " لخيول الفئة الأولى "جروب1" في أمسية كأس دبي العالمي، بعدما حقق "ويست إيكر" بفوزه زمناً بلغ 56 ثانية و68 جزء من الثانية، بفارق ضئيل بلغ 0.87 طول عن ملاحقه "بونتوس" لـ "إيفا نيسلانيكوفا"، وإشراف المدرب ميروسلاف نيسلانك، وتولى قيادته الفارس مايكل بارزالونا للحلول بالمركز الثاني.

وفي الشوط الخامس فرض الحصان "نيشنز برايد" بشعار "غودولفين" وإشراف المدرب شارلي آبلبي، نفسه كواحد من أسرع الجياد على المضامير العشبية، بانتزاعه الفوز بلقب بطولة "سنجسبيل ستيكس" المخصصة للخيول المهجنة الأصيلة للفئة الثانية "جروب2"، بعدما قاده الفارس وليام بيوك لقطع خط نهاية مسار الشوط الممتد لمسافة 1800 متر عشبي، بالمركز الأول، محققاً زمناً بلغ دقيقة و47 ثانية و24 جزء من الثانية، فيما حل بالمركز الثاني بفارق 1.31 طول، الجواد "هولواي بوي" لـ "نك وايت وإبيرك" بإشراف المدرب كارل بورك وقيادة الفارس دانييل تودهوب، ليقطع البطل بفوزه تذكرة العبور إلى بطولة دبي تيرف "جروب 1" بأمسية كأس دبي العالمي.

وواصلت خيول "غودولفين" تألقها، بفوز الجواد "سيلفر نوت" بإشراف المدرب شارلي آبلبي، بلقب بطولة "دبي مدينة الذهب" المخصصة لخيول الفئة الثانية "جروب2" لمسافة 2410 امتار عشبي، وجرت في الشوط السابع، بعدما قاده الفارس وليام بيوك لقطع خط النهاية بالمركز الأول بزمن بلغ دقيقتين و30 ثانية و63 جزء من الثانية، بفارق 2.07 طول عن زميله في الإسطبل الجواد "باشن أن جلوري" الذي حل بالمركز الثاني بإشراف المدرب سعيد بن سرور، وقيادة الفارس ديلان ماكموناجل، ليتأهل البطل بدوره إلى بطولة "لونجين دبي شيماء كلاسيك" في أمسية الخامس من أبريل في "كأس دبي العالمي".