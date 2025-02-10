شكرا لقرائتكم خبر عن 30 جنسية تتنافس فى الدوري المصري بعد انتهاء موسم الانتقالات الشتوية والان مع تفاصيل الخبر

تستعد 30 جنسية أجنبية ، بين أفريقية وأوروبية وعربية، للمنافسة في الدوري المصري، بعد انتهاء موسم الانتقالات الشتوية الأخيرة، واكتمال قوائم الأندية، حيث تأتي نيجيريا في المقدمة برصيد 21 لاعباً، ويليها المغرب ثم تونس.

وجاءت الجنسيات المتنافسة في الدوري كالتالي:

1ـ نيجيريا "21 لاعبا"

2ـ المغرب "12 لاعبا"

3ـ تونس "10 لاعبين"

4ـ كوت ديفوار "8 لاعبين"

5ـ غانا "7 لاعبين"

6ـ فلسطين "6 لاعبين"

7ـ بوركينا فاسو " 4 لاعبين"

8ـ السنغال "4 لاعبين"

9ـ غينيا "4 لاعبين"

10ـ الكونغو الديمقراطية "3 لاعبين"

11ـ الجزائر "3 لاعبين"

12ـ غينيا بيساو "لاعبان"

13ـ بنين "لاعبان"

14ـ الكاميرون "لاعبان"

15ـ موريتانيا "لاعبان"

16ـ أنجولا "لاعبان"

17ـ مدغشقر" لاعبان"

18ـ تنزانيا "لاعبان"

ولاعب واحد من 12 جنسية جاءت كالتالي:

السودان ـ سلوفينيا ـ بولندا ـ أوغندا ـ جنوب أفريقيا ـ بوروندي ـ توجو ـ جامبيا ـ رواندا ـ أثيوبيا ـ البرتغال ـ الجابون.