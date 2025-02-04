شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسام: هدفى إسعاد جماهير نادى الزمالك وسأبذل قصارى جهدى مع الفريق والان مع تفاصيل الخبر

قال أحمد حسام مدافع الزمالك الجديد إن هدفه إسعاد جماهير القلعة البيضاء خلال الفترة المقبلة مؤكداً أنه سيبذل قصارى جهده لتحقيق ذلك.

أضاف أحمد حسام في تصريحات عبر المركز الإعلامي لنادي الزمالك: "سعيد بتواجدي بنادي الزمالك، وإن شاء الله سنبذل أقصى جهد لدينا من أجل إسعاد جماهير الزمالك".

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التعاقد مع أحمد حسام مدافع فريق الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية لتدعيم صفوف الفريق الأول لكرة القدم.

ووقع أحمد حسام على عقود الانتقال لنادي الزمالك رسمياً لمدة أربعة مواسم ونصف، بعد الاتفاق مع ناديه على كافة التفاصيل الخاصة بالصفقة.

يأتي التعاقد مع أحمد حسام فى إطار سياسة النادي بالتعاقد مع العناصر التي طلب الجهاز الفني بقيادة السويسري كريستيان جروس ضمها لتدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.