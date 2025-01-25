شكرا لقرائتكم خبر عن فوز مصر وكرواتيا الأبرز.. تعرف على نتائج مباريات اليوم ببطولة العالم لكرة اليد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أُجريت اليوم الجمعة 8 مباريات ضمن الدور الرئيسى ببطولة العالم لكرة اليد 2025 التى تقام بتنظيم مشترك بين كرواتيا والدنمارك والنرويج، وتضم مجموعة الفراعنة فى الدور الرئيسى كلا من: كرواتيا والأرجنتين وسلوفينيا وأيسلندا وكاب فيردى.

وجاء نتائج مباريات اليوم كالتالى :

_ منتخب مصر 26 – 25 سلوفينيا

_ تشيلى 22 – 39 النرويج

_ كرواتيا 32 – 26 إيسلندا

_ الولايات المتحدة 27 – 26 كوبا

_ السويد 24 – 27 البرازيل

_ الارجنتين 30 – 26 كاب فيردى

_ إسبانيا 29 – 35 البرتغال

_ اليابان 31 – 27 البحرين

وتأهل للدور الرئيسى في بطولة العالم لكرة اليد أول 3 منتخبات من كل مجموعة والدور الرئيسى يتأهل له 24 منتخبًا يتم تقسيمها على 4 مجموعات، بحيث ينضم كل مجموعتين متجاورتين فى مجموعة واحدة، تضم 6 منتخبات (الأولى مع الثانية – الثالثة مع الرابعة – الخامسة مع السادسة – السابعة مع الثامنة) وكل منتخب يتأهل للدور الرئيسى معه رصيده من النقاط التى حصل عليها من مواجهتيه مع المنتخبين المتأهلين من نفس المجموعة.

فى الدور الرئيسى يلعب كل منتخب ثلاث مباريات مع المنتخبات المتأهلة من المجموعة المجاورة ولا يلعب مرة أخرى مع المنتخبين المتأهلين من مجموعته.

ويتأهل مباشرة إلى دور الـ8 الأول والثانى من كل مجموعة فى الدور الرئيسى، على أن يقام دور الـ8 بنظام خروج المغلوب، ثم نصف النهائى والنهائى.