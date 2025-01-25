شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: السعيد والونش جاهزان لمباراة الجونة.. وهذا موقف ناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر

كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابات لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.

وقال أسامة، في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "يتم حاليًا الإعداد لسفر حمزة المثلوثي لإجراء جراحة الرباط الصليبي، ولم يتم تحديد الدولة الأوروبية التي سيجري اللاعب الجراحة بها".

وأضاف: "عبد الله السعيد والونش جاهزان تمامًا، وسيكونان متواجدين في مباراة الجونة وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وناصر ماهر سيتم إجراء اختبار طبي له لمعرفة موعد عودته للمباريات".

وتابع: "مصطفى الزناري يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وإصابته عبارة عن قطع في العضلة الخلفية".