شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الزمالك: السعيد والونش جاهزان لمباراة الجونة.. وهذا موقف ناصر ماهر والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - كتب حسام الحاجالجمعة، 24 يناير 2025 10:59 م
كشف الدكتور محمد أسامة، رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل إصابات لاعبي الفريق خلال الفترة الحالية.
وقال أسامة، في تصريحات لقناة نادي الزمالك: "يتم حاليًا الإعداد لسفر حمزة المثلوثي لإجراء جراحة الرباط الصليبي، ولم يتم تحديد الدولة الأوروبية التي سيجري اللاعب الجراحة بها".
وأضاف: "عبد الله السعيد والونش جاهزان تمامًا، وسيكونان متواجدين في مباراة الجونة وفقًا لرؤية الجهاز الفني، وناصر ماهر سيتم إجراء اختبار طبي له لمعرفة موعد عودته للمباريات".
وتابع: "مصطفى الزناري يخوض المرحلة الأخيرة من برنامجه التأهيلي وإصابته عبارة عن قطع في العضلة الخلفية".
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