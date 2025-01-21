شكرا لقرائتكم خبر عن هداف دورى القطاعات يقود هجوم الأهلي أمام فاركو غدا بالدوري ؟ والان مع تفاصيل الخبر

يقود سمير محمد (مواليد 2003) مهاجم الأهلي الصاعد خط هجوم المارد الأحمر في مباراة فاركو غدا بالدوري، وهو الذى يتصدر قائمة هدافى دور القطاعات برصيد 17 هدفا.

يأتي ذلك بعدما فضل الجهاز الفني بقيادة مارسيل كولر إراحة الفلسطيني وسام ابو علي مهاجم الأهلي الأساسي من أجل تجهيزه لمواجهة بيراميدز المقرر لها الاحد المقبل ببطولة الدوري المصري.



سمير محمد مهاجم الأهلى الشاب

كما رحل محمود عبد المنعم كهربا مهاجم الأهلي علي سبيل الإعارة لصفوف الاتحاد الليبي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويستعد الأهلى لمواجهة فاركو المقرر لها الرابعة عصر الأربعاء باستاد برج العرب بالإسكندرية، ضمن منافسات الجولة التاسعة ببطولة الدوري المصري.

ويأمل كولر مواصلة الأداء الجيد ببطولة الدوري المصري، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى ثم تعادل سلبى مع البنك الاهلى ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد ثم عاد لنغمة التعادلات وتعادل سلبياً مع إنبى ثم فاز على سموحة بهدفين دون رد ثم فاز على الجونة بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالى 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما سيساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية فى جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.