مضرب: أوساكا تعلن انفصالها عن شريكها كورداي

الرياص - اسماء السيد - ملبورن : أعلنت اليابانية ناومي أوساكا المصنّفة أولى عالميا سابقا انفصالها عن شريكها مغني الراب الأميركي كورداي قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة أستراليا المفتوحة، أولى البطولات الأربع الكبرى، في كرة المضرب.

وكتبت اللاعبة التي فازت بأربعة ألقاب كبرى في مسيرتها، من بينها لقبان في بطولة أستراليا المفتوحة (2019 و2021)، في وقت متأخر الاثنين على حسابها في مواقع التواصل الاجتماعي "مرحبا للجميع، أوّد أن ألفت انتباهكم أنني وكورداي لم نعد معًا".

وجمعت علاقة بين الثنائي منذ العام 2019 ولهما ابنة اسمها شاي وُلدت في عام 2023.

وأوضحت اللاعبة البالغة 27 عاما "لا أشعر بأي مشاعر سيئة تجاهه، فهو شخص عظيم وأب جيد للغاية".