موعد مباراة الأهلي وإنبى اليوم الاثنين فى دوري nile والقناة الناقلة

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يستعد الجهاز الفني للنادى الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر لمواجهة إنبى اليوم، الاثنين فى الدوري لتحقيق انتصار جديد بالمسابقة المحلية، بعدما فاز على المصري البورسعيدى التي فاز بها بهدفين دون رد.

ويأمل كولر فى مواصلة الأداء الجيد، خاصة أن الأهلى افتتح مشواره فى البطولة بفوز كبير على سيراميكا بنتيجة 5-2 فى الجولة الأولى، ثم فاز على زد بهدف دون رد فى الجولة الثانية، قبل أن يتعادل بهدف لكل فريق مع الاتحاد السكندرى، ثم تعادل سلبيا مع البنك الأهلى، ثم فاز على المصري البورسعيدى بهدفين دون رد.

وتُقام بطولة الدوري من دور واحد فقط دون نظام الذَّهاب والإياب، على أن تلعب الأندية أصحاب المراكز الأولى من 1 إلى 9 على اللقب، بينما تنافس الفرق التسع الاّخرى على الهبوط، حيث يهبط فريقان فى نهاية الموسم إلى دورى المحترفين، بينما يصعد 3 أندية إلى الدوري الممتاز.

ويخوض كل فريق حوالي 25 مباراة بدلًا من 34، وهو ما يساعد على إنهاء المسابقة في توقيت مناسب، على غرار جميع الدوريات العالمية والعربية في جميع أنحاء العالم مطلع الصيف المقبل.

موعد مباراة الأهلى أمام إنبى في دوري nile

مباراة الأهلى و انبى تقام فى الخامسة مساء اليوم الاثنين باستاد عثمان أحمد عثمان بالجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري.

وكان الأهلي قد توج بلقب الدوري المصري في الموسم الماضي "2023-2024" وذلك للمرة الـ44 في تاريخه.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وانبى فى الدوري المصري



تنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وانبى في الجولة السابعة للدوري المصري مع وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.