شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي القادمة أمام شباب بلوزداد في دوري أبطال أفريقيا والان مع تفاصيل الخبر

يستعد فريق الأهلي للتحديات المتبقية من منافسات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا، في مشواره نحو التأهل إلى ربع نهائي البطولة القارية، بعدما تصدر المجموعة الثالثة عقب خوض ثلاث مباريات في دور المجموعات الإفريقي ويقبع في الصدارة برصيد 7 نقاط.

واستعاد الأهلي ثقته بفوز كاسح على شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال أفريقيا بستة أهداف مقابل هدف، بعدما فشل في التأهل لنهائي بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال 2024" بعد خسارته بركلات الترجيح أمام باتشوكا المكسيكي الأسبوع الماضي بالعاصمة القطرية الدوحة.

وبات الأهلي، تحت قيادة مدربه السويسري مارسيل كولر، صاحب أطول سلسلة لا هزيمة في تاريخ بطولة دوري أبطال أفريقيا برصيد 27 مباراة.

وأعلن المارد الأحمر بذلك عن عودته بقوة للساحة القارية من أجل الدفاع عن لقبه الأفريقي الذي توج به 4 مرات في النسخ الخمس الأخيرة.

وحقق فريق الاهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر فوزاً ساحقاً على شباب بلوزداد الجزائري بستة أهداف مقابل هدف فى اللقاء الذى جمعهما باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

سجل وسام أبو على هاتريك وسجل ثلاثة أهداف كل من حسين الشحات وإمام عاشور وبيرسى تاو.

موعد مباراة الاهلى القادمة فى دوري أبطال أفريقيا

يستعد الاهلى لمواجهة شباب بلوزداد الجزائري مساء الجمعة 3 يناير 2025 على 5 جويليه بالعاصمة الجزائرية ضمن منافسات الجولة الرابعة بدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

وينافس الأهلي، حامل اللقب، في المجموعة الثالثة بدوري أبطال أفريقيا، التي تضم شباب بلوزداد الجزائري وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي بجانب استاد أبيدجان الإيفواري.

ويتطلع الأهلي، بقيادة مارسيل كولر، للتتويج باللقب الثالث على التوالي من بطولة دوري أبطال أفريقيا، وذلك بعدما توج بآخر نسختين 2022-23 و2023-24.

القناة الناقلة لمباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا

تذاع جميع مباريات الأهلى فى دورى أبطال أفريقيا 2025 بدءاً من دور المجموعات من خلال قنوات "بى إن سبورتس" الناقل الحصرى للمسابقة فى منطقة الشرق الأوسط وشمال القارة السمراء.

ويحمل فريق الأهلى، لقب دورى أبطال أفريقيا فى آخر نسختين وذلك عقب الفوز على الترجى التونسى بالنسخة الماضية بهدف نظيف بمجموع المباراتين، بينما حصد اللقب النسخة قبل الماضية على حساب فريق الوداد المغربى بنتيجة (3-2) ذهابًا وإيابًا.

ويُمثل مصر فى دورى أبطال أفريقيا كل من الأهلى وبيراميدز، والزمالك والمصرى بكأس الكونفدرالية.