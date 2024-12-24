شكرا لقرائتكم خبر عن شيكا يتقدم للطلائع أمام الزمالك في الدقيقة 35.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نجح جودوين شيكا في التقدم لفريق طلائع الجيش أمام الزمالك في الدقيقة 35 ، في المباراة التي تجمع الفريقين حالياً ، باستاد الكلية الحربية، في إطار مباريات الجولة السادسة لمسابقة دوري NILE.



جودوين شيكا



زيزو خلال المباراة

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى : محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – محمود حمدي "الونش" – حسام عبد المجيد – عمر جابر.

خط الوسط : محمد شحاتة – عبد الله السعيد – كونراد ميشالاك.

خط الهجوم : حسام أشرف – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمد صبحي وحمزة المثلوثي وأحمد محمود ومحمد حمدي وأحمد عبد الرحيم "إيشو" ومصطفى شلبي ومحمود عبد الرازق "شيكابالا" وسيف الجزيري وعمر فرج.

وجاء تشكيل الطلائع كالتالي:

حراسة المرمى : محمد شعبان.

خط الدفاع : أحمد عبد الرحمن "زولا" - محمد فتح الله – خالد سطوحي- أحمد متعب.

خط الوسط : حميد ماو - فريد شوقي – إسلام محارب.

خط الهجوم : كريم طارق - جودوين شيكا – أحمد سمير.

فيما يتواجد على مقاعد البدلاء، عمر رضوان ورجب عمران وعلي حمدي و عماد فتحي وأحمد الشيخ وعمرو طارق و أحمد علاء ويسري وحيد وباسم مرسي.



شحاتة بعد الهدف



طلائع الجيش والزمالك



فرحة واحتفال لاعبى الزمالك



مباراة الزمالك وطلائع الجيش دوى نايل



محمد شحاتة وعبد الله السعيد



محمدشحاتة يحتفل بالهدف



ميشلاك خلال المبارة