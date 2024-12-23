الامارات | منتخب الإمارات استعد لمباراة الكويت في غرفة الاجتماعات

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدرب المنتخب الوطني، البرتغالي باولو بينتو أن «الأبيض» واجه صعوبة كبيرة في الاستعداد لمباراة الكويت في البطولة الخليجية لضيق الوقت، مشيراً إلى أن التحضيرات تمت في غرفة الاجتماعات بشكل مطول، موضحاً أن ضغط المباريات الكبير يضر كل المنتخبات المشاركة في البطولة وليس منتخب الإمارات فقط.

وقال بينتو خلال المؤتمر الصحافي اليوم الاثنين: "لا يوجد وقتاً كافياً للتحضير بين المباريات، أنهينا المباراة يوم السبت، فيما الأحد راحة للاعبين، ونجري اليوم تدريباً رئيساً لمباراة الكويت، مضيفاً: "الوضع ليس مثالياً للتحضير للمباريات، ولكن إذا كانت هذه قوانين البطولة فيجب التعامل معها، ومحاولة التجهيز للمباريات".

وأكمل: "التواجد في البطولة وترشيحنا للفوز باللقب لا يمثل أي ضغوط على اللاعبين أو الجهاز الفني، فقط نخوض المباريات بطريقتنا وبالتعامل مع اللاعبين وفق آلية معينة، وترشحينا للقب أم لا أمر لا يساعدنا في التحضيرات ولا أفكر فيه كثيراً، والطاقم الفني لا يشعر بالضغط ولدينا تجارب كثيرة ضمنها كأس العالم وكأس آسيا".

وعن وجوده في البطولة للمرة الأولى، وفيما إذا كان قد توقع هذا الزخم الجماهيري والإعلامي لمواجهة الكويت صاحب الأرض والرقم القياسي في عدد مرات الحصول على البطولة، قال بينتو: "بالتأكيد خضت بطولات كبيرة في كأس العالم وكأس آسيا وأي بطولة مجمعة من المتوقع أن يكون فيها هذا الزخم الإعلامي الكبير.. سنخوض مباراة صعبة أمام صاحب الأرض الذي فاز باللقب 10 مرات سابقة وهذا سيشكل ضغطاً على منتخب الكويت وليس نحن".