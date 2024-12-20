شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يدخل معسكرا مغلقا اليوم استعدادا لمواجهة بيراميدز بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

قرر حمد إبراهيم المدير الفني لفريق الإسماعيلى، دخول الفريق معسكر مغلق اليوم الجمعة، استعدادا لمواجهة بيراميدز على استاد الإسماعيلية، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دورى nile والمقررة غد السبت.

ويختتم فريق الإسماعيلى تدريباته اليوم على استاد الإسماعيلية ويعلن حمد إبراهيم قائمة المباراة، التي تدخل معسكرا مغلقا في فندق النادى استعدادا لمواجهة بيراميدز.

وتعد مباراة السبت الثامنة عشر بين الفريقين، حيث تقابل الإسماعيلى مع بيراميدز في 17 لقاء سابقا، ونجح الإسماعيلى في الفوز بـ4 لقاءات، بينما حسم بيراميدز 10 مباريات لصالحه، وانتهت 3 مواجهات بالتعادل، سجل لاعبو الإسماعيلى 20 هدفا واستقبلت شباكهم 28 هدفا، ويعد رمضان صبحى هداف المواجهات بين الفريقين برصيد 5 أهداف.

وطالب حمد إبراهيم اللاعبين بضرورة نسيان بطولة كأس رابطة الأندية، والتركيز على بطولة الدورى ومواجهة بيراميدز التي ستكون صعبة ويحتاج فيها كل اللاعبين لبذل أقصى جهد من أجل تحقيق نتيجة إيجابية.

ويحتل فريق الإسماعيلى المركز الثانى عشر في ترتيب دورى nile برصيد 4 نقاط، جمعها من فوز وتعادل وهزيمتين، سجل لاعبو الدراويش هدفا واستقبلت شباكهم هدفين.