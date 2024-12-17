انتهت الأزمة.. صلاح يفرض شروطه ويستمر في ليفربول

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من القاهرة: بعد جدل طويل، وغضب كبير من النجم المصري محمد صلاح هداف ليفربول والبريميرليغ حول عدم تلقيه عرضاً لتجديد تعاقده مع ليفربول، زف الأرجنتيني سيرجيو أغويرو، نجم وهداف مانشستر سيتي السابق، النبأ السار لجماهير النادي الانكليزي بشأن نجم الفريق محمد صلاح ومسألة تجديد تعاقده مع الريدز.

وقال أغويرو: " كما فهمت جدد محمد صلاح عقده مع ليفربول لموسمين آخرين وأعتقد أن هذا من شأنه أن يزيل كل الشكوك حول مستقبله، لا يزال صلاح لاعبا أساسيا والعقد الجديد هو أفضل خبر يتلقاه ليفربول".

وينتهي عقد محمد صلاح مع ليفربول في نهاية الموسم الحالي، ومازال النجم المصري يقدم مستويات مذهلة مع "الريدز" ويتصدر قائمة هدافي الدوري الإنكليزي في الموسم الحالي.

ويعد الموسم الحالي للنجم المصري استثنائيا إذ ساهم في 22 هدفا في 16 مباراة بواقع 13 هدفا و 9 تمريرات حاسمة.

وكانت نقطة الخلاف بين ليفربول وصلاح تتمثل في مدة العقد، حيث عرض النادي موسم واحد بالنظر إلى أن صلاح يبلغ 32 عاماً، إلا أن صلاح فرض شروطه وتم التجديد لمدة موسمين، وبمقابل مالي كبير، يبلغ 350 ألف جنيه استرليني في الأسبوع، وسوف يتم الاعلان رسمياً عن تجديد التعاقد قبل نهاية الشهر الجاري.