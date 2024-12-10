شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباراة الأهلي فى كأس القارات للأندية إنتركونتيننتال والان مع تفاصيل الخبر

تطير بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى العاصمة القطرية الدوحة اليوم، الثلاثاء، استعداداً لخوض مباراة نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال للأندية السبت المقبل، بعدما نجح الفريق الأحمر في التأهل إلى نصف النهائي عقب الفوز على العين الإماراتي بثلاثية نظيفة في ربع نهائي البطولة القارية، وحصد كأس بطولات القارات الثلاث "أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي".

وأغلق الجهاز الفني للنادى الأهلى بقيادة السويسري مارسيل كولر صفحة مباريات دوري أبطال أفريقيا "مؤقتاً" بعد التعادل السلبى مع أورلاندو بيراتس بطل جنوب أفريقيا فى ملعبه، استعداداً لخوض المباراة الأهم هذا الموسم في بطولة كأس القارات للأندية "إنتركونتيننتال".

وكان الأهلي فاز على العين الإماراتي (3-0) وتوج بطلًا لكأس "إفريقيا-آسيا-الهادئ"، ليحجز مقعده في المرحلة التالية من كأس إنتركونتيننتال 2024.

ويلتقي باتشوكا المكسيكي مع بوتافوجو البرازيلي بطل كأس ليبرتادوريس، غداً الاربعاء في ديربي الأمريكتين، على أن يتأهل الفائز لمواجهة النادي الأهلي.

موعد مباراة الأهلى القادمة فى إنتركونتيننتال

الأهلي سيواجه الفائز من ديربي الأمريكتين فى الثامنة مساء السبت المقبل على ملعب 974 بالعاصمة القطرية الدوحة، على أن يتأهل الفائز من هذه المباراة إلى نهائي إنتركونتيننتال لمواجهة ريال مدريد الإسباني.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى القادمة فى كأس إنتركونتيننتال 2024

وأعلنت شبكة بي إن سبورتس حصولها على حقوق بث مباريات بطولة كأس إنتركونتيننتال، المُقرر إقامتها فى العاصمة القطرية الدوحة، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وأوضحت شبكة بي إن سبورتس أنها نجحت في الحصول على حقوق بث المباريات الثلاث لكأس انتركونتيننتال في قطر عبر قنواتها على الهواء مباشرةً، على أن يسبقها ويليها استديو تحليلي للمباريات بحضور كوكبة من نجوم الكرة.