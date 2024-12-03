شكرا لقرائتكم خبر عن شوقى غريب وهيثم شعبان الأقرب لخلافة أحمد عيد فى قيادة غزل المحلة والان مع تفاصيل الخبر

أقترب مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم من حسم أسم المدير الفني الجديد للفريق خلفا للمدرب أحمد عيد عبد الملك الذى تقدم باستقالته عقب الهزيمة من الزمالك أمس.

ويأتي في مقدمة تلك الأسماء شوقى غريب المدير الفني السابق لفريق المقاولون العرب وهيثم شعبان المدير الفني لفريق الكرخ العراقي لتولى القيادة الفنية للفريق الفترة المقبلة.

وكان قرر مجلس إدارة شركة غزل المحلة لكرة القدم برئاسة وليد خليل قبول الاعتذار الذي قدمه أحمد عيد عبد الملك عن الاستمرار في مهام عمله كمديراً فنياً لفريق الاول عقب الخساره أمس أمام نادى الزمالك.

وتقدم مجلس الإدارة بخالص الشكر لأحمد عيد ولجهازه المعاون على الفترة التي قضوها في نادي غزل المحلة متمنين لهم التوفيق في مشاريعهم المقبلة.

وكان أعلن أحمد عيد عبد الملك الرحيل عن منصب المدير الفني لفريق غزل المحلة بالتراضي، بعد الهزيمة الثقيلة التي تلقاها الفريق من الزمالك بنتيجة 4 - 0، في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الاثنين بالجولة الرابعة من عمر مسابقة الدوري.

وكتب أحمد عيد، عبر حسابه على فيس بوك: "شكراً جماهير غزل المحلة على الدعم في كل الأوقات خلال ما يقرب من عام كامل.. وشكراً المهندس وليد خليل على الدعم اللا محدود ليا بشكل خاص وللنادي واللاعبين والأجهزة بشكل عام".

وأضاف: "أتمنى التوفيق للنادي واللاعبين ومجلس الإدارة فى القادم إن شاء الله.. عملنا كل اللي في مقدرتنا علشان نرفع من شأن النادي، وتعبنا جداً في تكوين فريق جيد، وفي الآخر التوفيق مش معانا من بعد صعودنا بالفريق للممتاز بين الكبار ومكانه الطبيعي".

وتابع: "أعتذر عن الاستمرار بالاتفاق وفك التعاقد بالتراضي مع النادي، وهفضل دايماً داعم لـ نادي غزل المحلة كمحب ومشجع، وإن شاء الله ربنا يوفق الجميع".