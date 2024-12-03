شكرا لقرائتكم خبر عن مريم عمر أفضل لاعبة فى مبارة مصر و كاب فيردى فى بطولة أفريقيا لليد والان مع تفاصيل الخبر

حصلت مريم عمر لاعبة منتخب سيدات كرة اليد على جائزة أفضل لاعبة فى مباراة فوز الفراعنة على نظيره كاب فيردى بنتيجة 27-24 فى ختام مواجهاته بالدور الأول بمنافسات كأس الأمم الأفريقية، والتى تستضيفها جمهورية الكونغو الديموقراطية خلال الفترة من 27 نوفمبر إلى 7 ديسمبر 2024، وهى البطولة المؤهلة إلى بطولة العالم المقبلة والتى تقام بتنظيم مشترك فى ألمانيا وهولندا خلال شهر ديسمبر 2025 ، ليتأهل رسميا إلى دور الثمانية .

استطاع منتخب سيدات اليد بقيادة مديره الفنى رامى عبد اللطيف تحقيق الإنتصار الرابع فى دور المجموعات فى مواجهة نظيره كاب فيردى .

ونجح منتخب سيدات كرة اليد فى تحقيق الفوز فى أول وثان اللقاءات على الكونغو و الجزائر على التوالى ، حيث حصلت مروة عيد على أفضل لاعبة فى المباراة الأولى و مى جمعة فى المباراة ثانية قبل الخسارة أمام السنغال ثم الفوز على كينيا أول أمس الأحد .

وتضم قائمة اللاعبات كلا من: فرح الشاذلي، مي جمعة، منة السيد، مروة عيد، ملك طلعت، سارة الخولي، يارا هاني، روان سعيد، ليلي هيثم، فاطمة عرابي، شهد حسام، مريم عمر، أمينة هشام، لوجي عبيد، تقي كمال، رانا راضي، ونوران خالد.

وتضم قائمة منتخبنا الوطنى المصرى الأول للسيدات لكرة اليد كلا من: عبده عبد الوهاب المشرف العام على المنتخبات الوطنية للسيدات ورامى عبد اللطيف المدير الفنى ومحمد عبد الكريم المدرب العام ومحمد عبد المنعم مدرب حراس المرمى وحازم حامد محلل فنى و إيمان مرجان المدير الإدارى ومروج جلال نديم أخصائية علاج طبيعى.

ويقع منتخب مصر بالمجموعة الأولى: التى تضم الكونغو - السنغال - مصر - الجزائر - الرأس الاخضر - كينيا.

وتضم المجموعة الثانية: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - تونس - غينيا - الكاميرون - أوغندا.