شكرا لقرائتكم خبر عن ياسر عبد الرؤوف يتسلم تقارير الحكام عن مواجهات الجولة الرابعة فى الدوري والان مع تفاصيل الخبر

تسلم اليوم ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، باقي التقارير للحكام الذين أداروا مباريات الجولة الرابعة من الدوري تمهيدا لتقييم أداء الحكام في هذه الجولة.

ويترقب أن يصدر عبد الرؤوف تقريره الخاص بتقييمات الحكام بعد مراجعة وتحليل كافة الحالات التحكيمية التي صاحبها جدل في الجولة الماضية.

واستقر ياسر عبد الرؤوف رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصرى لكرة القدم، على تقديم استقالته لمجلس اتحاد الكرة الجديد الذى يترأسه هانى أبوريدة، يوم إجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر، وذلك لرفع الحرج عن المجلس الجديد ومنحه الفرصة لاختيار رؤساء اللجان الذين يخدمون أهدافه فى تطوير كرة القدم.

وقال مصدر في لجنة الحكام، أن عبد الرؤوف استقر على تقديم استقالته في نفس يوم الانتخابات، ليحدد اتحاد الكرة الجديد مصير اللجنة، علما بأن هناك مصادر مقربه من هاني أبو ريدة أكدت النية للتعاقد مع خبير أجنبي لرئاسة اللجنة.