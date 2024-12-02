شكرا لقرائتكم خبر عن جوميز يعلن تشكيل الزمالك لمواجهة غزل المحلة.. منسى وزيزو وشلبى فى الهجوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوزيه جوميز عن التشكيل الذي سيخوض به الفريق مباراة غزل المحلة، المقرر لها بعد قليل على ملعب الأخير، ضمن مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

وجاء تشكيل الزمالك كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد.

خط الدفاع: أحمد فتوح – حسام عبد المجيد – مصطفى الزناري – عمر جابر.

خط الوسط: نبيل عماد دونجا – عبد الله السعيد – أحمد عبد الرحيم "إيشو".

خط الهجوم: مصطفى شلبي – ناصر منسي – أحمد مصطفى "زيزو".

ويتواجد على مقاعد البدلاء، محمود الشناوي ومحمود حمدي "الونش" ومحمود بنتايج وأحمد محمود وزياد كمال وكونراد ميشالاك وعمر فرج وحسام أشرف وسيف الجزيري.

استهل نادي الزمالك مشواره في بطولة الدوري بالموسم الجاري بالفوز على البنك الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين، ثم فاز على سموحة بثنائية نظيفة، قبل أن يخسر الجولة الماضية أمام المصري بهدف نظيف، فيما استهل فريق غزل المحلة مشواره في المسابقة بالتعادل سلبياً أمام الإسماعيلي، ثم الهزيمة من طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدفين، وأخيراً الفوز على الجونة بهدف نظيف في الجولة الماضية.