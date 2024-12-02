شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة منتخب الخماسي الحديث للشباب فى جواتيمالا للمشاركة ببطولة العالم والان مع تفاصيل الخبر

غادرت بعثة المنتخب المصري للخماسي الحديث إلى جواتيمالا للمشاركة في بطولة العالم تحت 15 عاما للشباب والتي تقام خلال الفترة من 3 إلى 9 ديسمبر الجاري.

ويمثل مصر في البطولة محمد أشرف، وياسين الشربيني، ومحمد عبد الجليل، واللاعبات نور إسلام، وكرمه هاني، ومريم أيمن.

ويرأس بعثة المنتخب المهندس عمرو شمس عضو مجلس الإدارة ، ويقود المنتخب ايهاب سيد المدير الفني، وأحمد حسام مساعد مدير فني الرماية ، وأحمد يحي مدير فني الموانع.



وكان فى استقبال البعثة بمطار جواتيمالا السفير حاتم حسوبه سفير جمهورية مصر العربية بجواتيمالا ، حيث تقدم للبعثة بخالص التمنيات لأبطال مصر والتوفيق في المنافسات.

سيطرت كوادر مصر الإدارية على انتخابات الاتحاد الدولي للخماسي الحديث والتي شهدت تواجدا مصريا قويا في المكتب التنفيذي واللجان المختلفة للاتحاد الدولي خلال الانتخابات التي أقيمت خلال كونجرس الاتحاد الدولي للعبة في نسخته الـ 73 المقام يومي 16 و17 نوفمبر في الرياض، بالمملكة العربية السعودية.