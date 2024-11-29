شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الريشة الطائرة تجتمع لانتخاب مجلس إدارة جديد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

يُعقد، اليوم الجمعة، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للريشة الطائرة لانتخاب مجلس إدارة جديدة، في مقر اتحاد اللعبة في مبنى الاتحادات الرياضية بمدينة نصر.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة 12 هيئة لها حق الحضور والتصويت، ويتنافس على مقعد الرئاسة الثنائي: الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد الحالي، والنائبة هادية حسني نجمة المنتخب المصري السابقة.

فيما يتنافس على العضوية كل من: محمد كمال أحمد، وليد الكسار، شهاب يحيى، منه الله الطناني، كريم أحمد شديد، مروة علي، شريف جعفر، خالد عبد المنعم، شادي يحيى، شريف عبد المنعم، خالد الخادم، أحمد مجدى الدكروري.

جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية حددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات فى الاتحادات الرياضية المختلفة.