اخبار الرياضه

عمومية اتحاد الريشة الطائرة تجتمع لانتخاب مجلس إدارة جديد اليوم

0 نشر
0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية اتحاد الريشة الطائرة تجتمع لانتخاب مجلس إدارة جديد اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كتب سليمان النقر

الجمعة، 29 نوفمبر 2024 02:30 ص

يُعقد، اليوم الجمعة، اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد المصرى للريشة الطائرة لانتخاب مجلس إدارة جديدة، في مقر اتحاد اللعبة في مبنى الاتحادات بمدينة نصر.

وتضم الجمعية العمومية لاتحاد الريشة الطائرة 12 هيئة لها حق الحضور والتصويت، ويتنافس على مقعد الرئاسة الثنائي: الدكتور علي حسب الله رئيس الاتحاد الحالي، والنائبة هادية حسني نجمة المنتخب المصري السابقة.

فيما يتنافس على العضوية كل من: محمد كمال أحمد، وليد الكسار، شهاب يحيى، منه الله الطناني، كريم أحمد شديد، مروة علي، شريف جعفر، خالد عبد المنعم، شادي يحيى، شريف عبد المنعم، خالد الخادم، أحمد مجدى الدكروري.

جدير بالذكر أن اللجنة الأولمبية المصرية حددت يوم 30 ديسمبر المقبل كآخر موعد لإجراء الانتخابات فى الاتحادات الرياضية المختلفة.

يمكنكم متابعة أخبار مصر و العالم من موقعنا عبر

الكلمات الدلائليه
محمد العمدة

محمد العمدة

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا