أزمة قلبية تقتل لاعب كمال أجسام برازيلي يبلغ 28 عاماً

الرياص - اسماء السيد - "الخليج 365" من ريو دي جانيرو (البرازيل): في مشهد بات معتاداً في السنوات الأخيرة، توفي شاب يمارس رياضية كمال الأجسام، يبلغ 28 عامًا، إثر سكتة قلبية في صالة الألعاب الرياضية.

وبحسب ما ورد كان الشاب البرازيلي خوسيه سيلفا، 28 عامًا، يمارس التمارين الرياضية مع أصدقائه عندما أصيب فجأة بسكتة قلبية، وباءت محاولات إنعاش قلبه بالفشل.

وقال شقيقه تياغو في بيان بعد وفاته: "أريد أن أشكر الفريق بأكمله الذي حاول إنقاذ حياته"، مشيراً إلى أن خوسيه لم يكن يعاني من مشاكل صحية معينة، وليس له سجل طبي مرضي.

سيلفا حينما كان ينافس كلاعب كمال أجسام محترف، احتل المركز التاسع في بطولة أميركا الجنوبية عام 2018، وتحديداً في فئة اللياقة البدنية للرجال حتى 179 سم، وفقًا لصحيفة ديلي ميل، وهي رياضة تتطلب البناء العضلي القوي، وهي التي قادته لاحتراف كمال الأجسام.

وعلى الرغم من تقاعده من المنافسة، كان يحب الحفاظ على لياقته البدنية أثناء تدريب الرياضيين وإنشاء محتوى على وسائل التواصل الاجتماعي وإدارة سلسلة مكملات غذائية وخط تغذية.

يذكر أن سيلفا هو الاسم الأحدث في سلسلة وفيات شباب يمارسون كمال الأجسام في السنوات الأخيرة، ففي أيلول (سبتمبر)، توفي ماثيوس بافلاك البالغ من العمر 19 عامًا بسبب نوبة قلبية.

وفي الصيف الماضي، صدم مؤثر كمال الأجسام العالمي الشهير جو ليندنر العالم، حينما توفي بسبب تمدد الأوعية الدموية عن عمر يناهز 30 عاما.

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