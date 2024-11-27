موعد مباراة الزمالك أمام بلاك بولز اليوم الأربعاء فى الكونفدرالية والقناة الناقلة

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يستعد الجهاز الفنى لنادى الزمالك ، بقيادة البرتغالى جوزيه جوميز، اليوم الاربعاء لمواجهة بلاك بولز الموزمبيقى ضمن منافسات دور المجموعات ببطولة الكونفدرالية.

وتعد النسخة الحالية رقم 22 من بطولة الكونفدرالية، التي تم استحداثها عام 2004، بعد دمج بطولتي كأس أفريقيا للأندية الفائزة بالكؤوس وكأس الاتحاد الأفريقي.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة برفقة أندية المصري البورسعيدى، وإنيمبا النيجيرى، وبلاك بولز بطل موزمبيق.

الزمالك هو حامل لقب النسخة السابقة للكونفدرالية بالفوز على حساب نهضة بركان بهدف نظيف في القاهرة، مستفيدا من تسجيل هدف خارج الأرض بعد الخسارة في المغرب 2-1.

فوز الزمالك فى النهائى هو الثانى على حساب نهضة بركان، إذ توج الفريق الأبيض موسم 2018 - 2019 على حساب بطل المغرب بركلات الترجيح 5-3.

وتتصدر الأندية العربية الفرق الأكثر تتويجا بالكونفدرالية، المغرب 7 ألقاب، وتونس 5 ألقاب، ومصر 3 ألقاب، والجزائر مرة وحيدة، فيما توج مازيمبي من الكونغو الديمقراطية بالبطولة مرتين، ومرة وحيدة لـ هارتس أوف أوك الغاني، والملعب المالي، وليوباردز الكونغولي.

وتوج الزمالك ببطولتين فيما توج الأهلي ببطولة وحيدة، أما المصري فجاءت أفضل نتائجه حين ودع البطولة فى نصف نهائي بطولة الكونفدرالية عام 2018، بعد التعادل سلبيا في مصر، والهزيمة برباعية في الكونغو.

كما وصل المصري إلى ربع نهائي بطولة 2020، قبل أن يودع أمام نهضة بركان المغرب، بالتعادل ذهابا 2-2، والخسارة 1-0 إيابا.

موعد مباراة الزمالك أمام بلاك بولز بالكونفدرالية

يستضيف الزمالك نظيره بلاك بولز الموزمبيقى فى التاسعة مساء اليوم الاربعاء باستاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة الكونفدرالية الأفريقية.

وأعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" طاقم تحكيم من جيبوتي لإدارة مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق مكون من الجيبوتي محمد ديراني حكماً للساحة، ويعاونه مواطنيه ليبان عبد الرازق أحمد و إيلياه روبليه درير مساعدين و الجيبوتي محمود ناصر حسين حكماً رابعاً.

واختار "كاف" التنزاني خالد عبد الله محمد مراقباً عاماً على المباراة، في حين يراقب الحكام ميبوتي مويس من الكونغو الديمقراطية، والمنسق العام خوسيه نيفيز من أنجولا.

القناة الناقلة لمباريات الزمالك فى الكونفدرالية



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