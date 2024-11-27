شكرا لقرائتكم خبر عن جمال علام: لم أخفِ عقوبات الانضباط فى مكتبى وسنجتمع مع اللجنة للكشف عنها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف جمال علام رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، أنه لم يؤجل الإعلان عن عقوبات الانضباط الخاصة بالموسم الماضي بما فيها أعضاء الأهلي ومسؤولي بيراميدز ومروان حمدي وجوزيه جوميز مدرب الزمالك، وسيجتمع مع اللجنة خلال أيام للكشف عن العقوبات وتلاحم المواسم السبب في التأخير.

وأضاف جمال علام في تصريحات تلفزيونية: ما قيل أني اتصلت بهاني أبو ريدة وطلبت منه الإعلان عن عقوبات الانضباط بعد توليه المهمة يوم 10 ديسمبر المقبل، غير صحيح بالمرة وكلام خايب ولم أتواصل مع أبو ريدة في هذا الشأن وأتمنى له التوفيق.

وتابع علام :"قالوا أيضا أن العقوبات في درج مكتبي وأنا قافل عليها وهذا الكلام لا أساس له من الصحة وكلام خايب وأديت رسالتي على أكمل وجه وأتمنى المزيد من الاستقرار للكرة المصرية مع هاني أبو ريدة".