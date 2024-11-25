شكرا لقرائتكم خبر عن 6 اتحادات تحسم الرؤساء الجدد.. و7 بالتزكية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انتهت حتى الآن 9 اتحادات رياضية من الانتخابات لاختيار مجلس جديد للاتحادات الرياضية خلال الأربع سنوات المقبلة، وتستمر إجراء باقى الجمعيات العمومية حتى يوم 14 ديسمبر المقبل.

واحتفظ ياسر إدريس برئاسة اتحاد السباحة، ومثله حازم حسنى فى اتحاد الرماية، ومحمد الدهراوى فى الكاراتيه، بينما فاز عمرو مصيلحى رئيسا لاتحاد السلة وأشرف فرحات للهوكى وحاتم فودة لألعاب القوى، ومحمد مطيع للجودو ومحمد عبد المقصود لرفع الأثقال، فضلا عن محمد مصطفى للتايكوندو.

فيما حسمت 7 اتحادات رياضية الفوز بالتزكية قبل إجراء الجمعية العمومية هي: إيهاب أمين في الجمباز، أحمد ناصر في الترايثلون، طارق الحسيني في السلاح، وإسماعيل شاكر في الفروسية وعادل فهيم فى كمال الأجسام وأحمد الخطيب فى كرة السرعة.



ضمنت قائمة هاني أبو ريدة، عضو المكتب التنفيذي بالكاف والفيفا، الفوز فى انتخابات اتحاد الكرة المقبلة بالتزكية بعد غلق باب الترشح وعدم تقدم أي قائمة أخرى لخوض غمار الانتخابات.

وتقدمت قائمة هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحادين الدولي والأفريقي، بأوراق ترشحها الأربعاء الماضى، لانتخابات اتحاد الكرة، بينما لم تتقدم أي قائمة أخرى قبل غلق باب الترشح.

وتواجد محامي أبو ريدة بمقر الاتحاد لتقديم أوراق الترشح، وتضم القائمة كلاً من هاني أبو ريدة رئيسًا، وخالد الدرندلي نائبا، وفي العضوية أحمد حلمي الشريف، حمادة الشربيني، مصطفى أبوزهرة، طارق محمد أبوالعينين، وليد عبد الجواد، محمد أبو حسين، والإعلامية إيناس مظهر.

فيما نجحت قائمة إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والأفريقي للجمباز بالتزكية فى قيادة مجلس إدارة الاتحاد المصري للجمباز لدورة انتخابية جديدة تستمر لمدة 4 سنوات.

وتضم قائمة الدكتور إيهاب أمين كلا من:

الرئيس | أيهاب أمين العيسوي

نائب أول | أحمد طلعت ربيع

نائب ثان | لمياء علي عبد الرحمن



الأعضاء:

نهى عبد الوهاب – ياسمين سمير – وائل السرنجاوي – علاء حامد – روان أبو شوشة – هبة البوريني

فازت قائمة أحمد ناصر بالتزكية بعد غلق باب الترشح حيث لم يتقدم أحد سواه فى انتخابات الترايثلون .

وتضم القائمة كلًا من: “أحمد ناصر رئيسًا، أحمد حسام الدين نائبًا، والأعضاء محمد عبد المنعم الأهل وياسر حسني ونادية صبحي وإيمان محمد حسن ونيفين سعد الدين مرجان“.

كما نجحت قائمة إسماعيل شاكر في الفروسية بالتزكية خلال الانتخابات حيث لم يتقدم أحد آخر بأوراق ترشحه.

وتضم القائمة كلًا من: “إسماعيل شاكر رئيسًا، كريم السبكي نائبًا للرئيس، والأعضاء محمد يوسف، عمر عبد الهادي، إبراهيم مليجي، نهلة الصواف، وهديل محمد“.

ولم تتقدم سوى قائمة طارق الحسيني لخوض انتخابات السلاح المقرر إقامتها يوم الجمعة الموافق 6 ديسمبر، لتفوز القائمة بالتزكية برئاسة وعضوية مجلس الادارة لدورة جديدة 2024/ 2028.

وتضم قائمة طارق الحسيني السادة أعضاء مجلس الإدارة السابقين والذين قادو الاتحاد في الدورتين السابقتين وهم: أيمن منير، خالد كابش، مدحت شكرى، سامر شريف، احمد نبيل، احمد سمير الميدانى، ايمن زايد، مرفت حسنين، ياسمين جاد، امانى البحيرى، أمنية حسين.

بينما شهد اتحاد كمال الأجسام فوز عادل فهيم فى الرئاسة بالتزكية ، فيما تجرى الإنتخابات على العضوية

انتخابات اتحاد كرة السرعة حسمها احمد الخطيب ومجلسه بالتزكية حيث فاز كلا من سامح محمود كنائب للرئيس وطه فتحى أمين صندوق والأعضاء محمد حسين حنان السيد وشريف يسرى وأحمد سالم وعماد إبراهيم وهشام محمد.



وتعقد انتخابات اتحاد الجولف يوم الأربعاء 27 نوفمبر، فيما تقام انتخابات اتحاد التجديف والريشة الطائرة يوم الجمعة 29 نوفمبر، فيما تقام انتخابات 4 اتحادات رياضية يوم 30 نوفمبر وهم الملاكمة، المصارعة، الكانوي- الكاياك، التنس الأرضي.

وفى ديسمبر تقام انتخابات 11 اتحاد ، أولها اتحاد الإسكواش وتقرر يوم 1 ديسمبر، والسلاح والطائرة والرجبى يوم 6 ديسمبر .



وتقام انتخابات اتحاد الدراجات يوم السبت 7 ديسمبر وكرة القدم يوم الثلاثاء 10 ديسمبر، وكمال الاجسام يوم 11 ديسمبر، ثم انتخابات كرة اليد وتنس الطاولة و الشراع يوم الجمعة 13 ديسمبر، وتقام انتخابات اتحاد القوس والسهم والخماسى الحديث يوم السبت 14 ديسمبر .