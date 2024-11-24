شكرا لقرائتكم خبر عن بعد وفاة محمد شوقى.. تحديد 8 ديسمبر موعدا لمباراة كفر الشيخ والقزازين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حددت إدارة المسابقات باتحاد الكرة تحت إشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة الاتحاد يوم 8 ديسمبر موعدًا لمباراة مركز شباب القزازين وكفر الشيخ ضمن مواجهات الجولة السابعة لدوري القسم الثاني المجموعة الثانية والتي تم إيقافها في الدقيقة 85 بعد إصابة الراحل محمد شوقي خلال المباراة وبلع لسانه.

كما تحدد يوم 12 ديسمبر موعدًا لمباراة كفر الشيخ ودكرنس باستاد كفر الشيخ.

يذكر أن مباراة مركز شباب القزازين مع فريق نادي كفر الشيخ ضمن منافسات الجولة السادسة بدوري القسم الثاني الممتاز "ب" شهدت تعرض لاعب فريق كفر الشيخ محمد شوقي لأزمة صحية مفاجئة على خلفية إصابته بتوقف عضلة القلب، مما أدى إلى سقوطه على الأرض في الدقيقة 19 من زمن الشوط الثاني.