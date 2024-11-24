شكرا لقرائتكم خبر عن عمر كمال ويوسف أيمن ينتظمان فى تدريبات الأهلى الجماعية.. صور والان مع تفاصيل الخبر

انتظم عمر كمال ويوسف أيمن لاعبا الأهلي في مران فريقهما اليوم الأحد، استعدادا لمباراة ستاد أبيدجان المقرر إقامتها في السادسة مساء الثلاثاء المقبل في أولى مباريات دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتعرض عمر كمال للإصابة بنزلة برد تسببت في غيابه عن مباراة الاتحاد الأخيرة، قبل أن يتعافى ويشارك في مران اليوم بشكل طبيعي، بينما خرج يوسف أيمن من قائمة مباراة عيم الثغر.

على جانب آخر، يحضر مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى وقائد الفريق، غدًا الإثنين، المؤتمر ‏الصحفي لمباراة استاد ‏أبيدجان الإيفواري في دوري أبطال أفريقيا.‏

وينطلق المؤتمر فى الثانية عشرة والنصف ظهرا، باستاد القاهرة الدولي، للرد على أسئلة وسائل الإعلام ‏المختلفة حول المباراة.‏

وعاد الأهلى للتدريبات؛ استعدادًا لمواجهة استاد أبيدجان الإيفواري التي من المقرر أن تجمع الفريقين ‏مساء الثلاثاء المقبل، في أولى ‏مباريات ‏دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا.‏

كان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات، بعدما نجح فى تخطي عقبة فريق جورماهيا الكيني في دور الـ‏‏32 من البطولة التي يحمل ‏لقبها.‏



عمر كمال



عمر